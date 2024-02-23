離岸風電環評初審改採二階段 拚3月上路

離岸風電環評將採二階段初審，環境部環保司長蔡孟裕23日表示，希望能在3月順利上路。不過業者仍提出開發時程不確定性、前後不公平競爭、併網時程影響三大憂心，蔡孟裕表示，會再持續聽取各界意見。

環境部今日舉行離岸風電環評初審要點研商會，環保司表示，過去審查離岸風電環評經驗，同一風場最多五家開發商同時爭取，但最後僅一家能獲配容量，等於五家有四家是「空包彈」，重複審查下，造成行政資源浪費。

因此環境部先前預告相關辦法，擬將離岸風電環評初審分為兩階段，只要通過第一階段初審的16項指標檢核，即可取得參與選商的環評門票，待實際獲配容量後再進入第二階段實質審查，預料可大幅降低時間成本。

今日研商會中，業者、環保團體雖肯定立意良善，但仍有不少建議。

台灣離岸風電產業協會秘書長黃苡瑄指出，初審採二階段，將造成風場開發時程不確定性；其次，離岸風電環評行之有年，如今程序改變，恐導致同階段選商案件、環評程序有別，產生適用性疑慮；最後離岸風電併網時程已確定，未來可能因為環評初審不確定性，相關許可取得時程恐延宕。

簡而言之，業者認為，未來必須確定在選商脫穎而出後，才會進入實質環評，反而可能造成審查時程冗長，影響開發期程。

另也有環保團體指出，環境部這項「快篩」機制，加速業者取得選商門票時程，但也擔憂，分成兩階段初審，第一階段的低標快速通過後，進到第二階段審查時就輕輕放下，「地板變成天花板」，無法落實監督。

蔡孟裕回應，新作法不僅可提升行政效率，避免資源浪費，對業者而言，時間成本可大幅降低，對於業者疑慮會再加強溝通；另外第一階段初審的審核，並非要取代環評初審，未來待遴選出廠商後再進入環評實質審查，更可集中火力監督同一家廠商，廠商也必須認真看待、提出環評承諾。

蔡孟裕承諾，未來一接初審的審核表內容，會在半年到一年內檢討、調整，他希望離岸風電環評新制能在3月就順利上路，在新制生效後暫採雙軌制，尚未初審通過的案件，開發商可自行選擇繼續走原先的初審程序、或依照新制辦理。