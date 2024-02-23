4月起全面調漲電價？ 台電：兼顧各界負擔和產業競爭性

經濟部將於3月召開電價費率審議會，決定4月起全面調漲電價，以改善台電財務危機。台電發言人蔡志孟23日表示，電價調漲是不得已的，目前各方案還在收集中，台電會兼顧各界負擔和產業競爭性。

台電指出，俄烏戰爭造成全球燃料價格飆漲，台電發購電燃料成本已連續兩年高達6,000億以上，與過去相比更是兩倍以上。即使以2015年核能占比16%的情況來看，以當年發電結構套用現今的燃料成本來計算，燃料成本仍會增加至近6,000億元，每度電售電成本增至近4元，顯見燃料成本大增仍為虧損主因。

台電強調，台電是國家的台電，面對俄烏戰爭帶來的燃料飆漲及通膨海嘯，台電承擔減緩通膨的政策任務，站在第一線扮演「消波塊」，政府也透過增資、挹注特別預算及電價適度調整等綜合性方式，支持台電公司經營，台電也將盡最大努力，改善財務狀況，期能創造盈餘回饋股東。

台電表示，在淨零趨勢下，使用綠電已是國際趨勢，也成為國家產業剛性需求，光是加入RE100的國內產業，年營業額加總就超過5兆元新台幣，這是不發展綠電極可能產生的損失，討論能源政策時應一併考量。且隨著再生能源發展技術成熟，躉購費率逐年下降，能源業者會陸續轉供綠電給民間企業，就不需台電支出。