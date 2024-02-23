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萬凌工業投資1.2億建新廠 瞄準外銷市場

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

投資台灣事務所23日通過萬凌工業擴大投資台灣。看好國外機車及農機市場發展，萬凌工業規劃投資1.2億於臺中市龍井區興建新廠，將增聘11名本國員工，導入ERP及智慧倉儲管理系統，提升生產效率與擴大產能。

此次投資亦配合政府的環保政策，預計建置能源管理系統及使用節電變頻設備，期望逐步成為減碳排企業。

經濟部指出，截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,451家企業超過2兆1,793億元投資，預估創造14萬9,829個本國就業機會。

其中「中小企業加速投資行動方案」已通過966家企業投資約4,505億元，帶來3萬5,535個就業機會，後續尚有13家企業排隊待審。

經濟部指出，萬凌工業專精於齒軸精密冷間鍛造，專門客製化鍛造汽機車、自行車和健身器材等設備的傳動心軸，並已通過IATF 16949國際汽車品質管理系統認證，終端客戶包含YAMAHA、HONDA、Ducati、gogoro、Peloton等全球知名品牌。

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