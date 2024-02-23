台電今召開股東臨時會 提案現金增資1001億元由經濟部獨認

台電今日召開2024年股東臨時會，提出1001億元的私募案，私募普通股由經濟部認足，實收資本額提高至5800億元，不過，民股股東直轟台電是「多數暴力」，甚至開會通知拖延過年長假前一天寄，讓他們上周五、六才收到開會通知，很多人趕不及回來開會。

台電股東臨時會由台電代理董事長曾文生主持，會中台電報告今年度變更部分不動產、廠房及設備耐用年限及殘值，但主要是針對私募普通股增資計畫進行提報討論。

台電副總經理蔡志孟表示，股東會最主要的議案，就是請股東確認增資1001億元，台電規劃「穩定供電建設方案」增資計畫爭取政府投資，今年度中央政府總預算案經濟部單位預算已納編增資台電1000億元，加上去年增資預算中尚餘1億元未執行，整合於2024年辦理現金增資，發行新股1001億元。

蔡志孟指出，台電虧損來自於俄烏戰爭導致燃料成本大增，戰爭前燃料成本2千9百多億元，但戰爭後連續兩個年度燃料成本都超過6千億水準，為了要讓台電資產體質能夠更加的穩健，所以台電辦理增資，政府去年已經通過此項增資預算。

小股東對於台電連續二年增資感到不滿，認為政府能源政策錯誤，導致台電經營虧損，稀釋小股東權益，對民股小股東非常不公平，並砲轟經濟部長王美花這是在掏空台電。有民股股東表示，他是台電退休員工，政府能源政策錯誤應由政府出錢直接補貼，而不是現金增資；也有民股股東抱怨，小股東從未拿過股利。不過，也有民股表示支持，認為由政府全額認足是政府拿自己的錢來救台電，以私募增資方式救台電，所以他支持此增資案。

蔡志孟表示，增資的方式可以由原股東追認，或是洽特定大股東增資，方式很多，但若要一次快速到位、可以解台電燃眉之急的，就是由大股東追認增資最快；為了維持物價穩定，台電當「消波塊」承擔，造成這兩年的虧損，也因為虧損無法發放股利，台電很多員工都是股東，大家感同身受，台電覺得對這些股東深感抱歉，請股東多多諒解。