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四大因素衝擊！2023年我國製造業產值年減逾一成

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

經濟部今（23）日發布最新統計顯示，2023年第4季製造業產值4兆6,202億元，較上年同季減少2.87%，連續第五個季度負成長，惟減幅趨緩。2023年全年製造業產值為17兆6,072億元，年減11.27%。

經濟部分析，主因全球經貿動能受通膨及高利率影響，終端需求續呈疲軟，廠商投資動能保守，加上產業鏈持續調整庫存所致。

若從細部產業觀察，在資訊電子產業方面，電子零組件業產值較上年同季減少2.04%，其中積體電路業因終端電子產品消費動能疲弱，加上供應鏈持續進行庫存調整，致產值滑落至9,438億元，年減1.27%，惟面板及其組件業則因大尺寸面板產品價格高於上年同季，致產值增加至1,279億元，年增9.74%，抵銷部分減幅。

電腦電子產品及光學製品業受惠雲端資料服務需求暢旺，以及人工智慧等新興應用加速擴展，加上國際新機訂單加持，帶動伺服器、行動裝置鏡頭等接單暢旺，產值增加至3,565億元，年增14.02%。

傳統產業方面，因全球成長動能遲滯，終端需求仍顯疲弱，廠商設備投資縮減，致機械設備業年減10.42%、化學材料及肥料業年減7.18%、基本金屬業年減3.95%；惟汽車及其零件業因客貨兩用車、電動轎車受惠新車款熱銷推升買氣，加以汽車零件因外銷訂單增加，致產值年增4.31%，惟全地形沙灘車及曳引車等因需求趨緩而減產，抵銷部分增幅。

經濟部表示，由於產值會受價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，2023年第4季製造業生產指數91.64，較上年同季減少2.59%，為連續六季負成長。

展望未來，經濟部表示，隨高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用持續拓展，以及數位轉型商機延續，可望挹注我國製造業生產動能逐步回升，惟全球經濟仍受通膨及高利率影響，以及美中科技爭端、俄烏戰爭、以巴及紅海衝突等不確定因素干擾，恐拖累全球經濟復甦步伐，抑制我國製造業成長力道，需持續關注並審慎因應。

經濟部 製造業

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