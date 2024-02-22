帶動桃竹苗科技廊帶 政院通過賴清德大矽谷計劃

總統當選人賴清德競選期間提出的「桃竹苗大矽谷計劃」今天在行政院會通過。國發會表示，將透過中央與地方政府推動深耕在地前瞻技術驅動全產業創新、強化深科技新創發展、配合在地需求延攬與培育人才及優化園區建設構築科技廊帶等四大策略，將桃竹苗科技廊帶成為引領全球的產業生態圈。

國發會產業發展處處長詹方冠指出，「桃竹苗大矽谷推動方案」的願景是串聯桃竹苗科技廊帶，建構引領全球的產業生態圈。在目標及策略方面要做到三大連結，連結在地產業技術帶動區域產值躍升，連結在地新創能量擴大在地創新發展能量，以及連結在地產業園區加速園區雙軸轉型。

配套措施方面，詹方冠指出，包括水電供應、交通運輸路網、產業人口居住、員工子女教育、醫療資源、淨零轉型，以及產業創新條例、外國專業人才延攬及僱用法等。

詹方冠說明，為配合「桃竹苗大矽谷推動方案」，中央與地方將搭配進行水電供應、交通、醫療、淨零轉型、員工居住與子女教育等建設規劃，推動包括三重及蘆洲區域供水管網、石門水庫至新竹聯通管、建置桃園與新竹再生水廠等計畫，確保桃竹苗區域供水穩定。

在電力和交通方面，詹方冠表示，持續發展離岸風電、太陽能、儲電系統，提高電網韌性、布建智慧電網、健全雙迴路送電機制，確保穩定供電；透過新建新梅龍快速道路及板龍快速道路，以及改善高速公路交流道及周邊交通路網，結合桃園、新竹軌道系統串連，提供便捷交通運輸網絡；提供長期安定居住平價好宅；提升園區內廢棄物處理韌性，淨零轉型產業推動與事業廢棄物回收再利用。

此外，國發會今天也在行政院會提出「亞洲．矽谷3.0推動方案」報告，詹方冠強調，自2016年起推動亞洲．矽谷1.0、2.0到3.0，顯著協助IoT產業加速進化，未來從亞洲．矽谷3.0與桃竹苗大矽谷推動方案將相輔相成共同推動，連結六大核心戰略產業、晶創計畫等政策，布局新興科技產業，並串聯桃竹苗科技廊帶與園區能量，轉型為創新、共融及永續的高科技聚落，擴大跨產業聯合發展。