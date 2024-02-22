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美國通膨頑強壓抑降息預期 股債普遍回落

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導
美國CPI和PPI數據放緩速度不如預期，多名聯準會官員也認為通往2%通膨目標之路可能顛簸不平，重申應對降息持謹慎態度，受此影響，股債普遍回落。歐新社
美國CPI和PPI數據放緩速度不如預期，多名聯準會官員也認為通往2%通膨目標之路可能顛簸不平，重申應對降息持謹慎態度，受此影響，股債普遍回落。歐新社

美國CPI和PPI數據放緩速度不如預期，多名聯準會官員也認為通往2%通膨目標之路可能顛簸不平，重申應對降息持謹慎態度，受此影響，股債普遍回落，不過，過去一週整體股票型ETF仍獲得175.2億美元資金淨流入，美國、全球、日本、新興市場分別流入128.1億、35.33億、15.61億、3.98億美元資金，但亞太、歐洲、中國、拉美卻出現9.42億、2.64億、0.78億、0.06億美元資金流出。在產業ETF部份，近週淨流入前三大產業為非核心消費、科技、不動產；淨流出金額最高的產業為核心消費，其次為能源、主題。

富蘭克林證券投顧表示，美國一月通膨超出預期，顯示通膨朝2%目標邁進的最後一哩路仍顛簸，也讓市場重新訂價聯準會降息路徑，目前預期聯準會三月及五月均將按兵不動，預期六月降息一碼的機率為59.1%，全年將降息四碼。儘管降息時點遞延，但並未改變降息趨勢，短線殖利率反彈提供空手投資人加碼債券、平衡型基金及對利率敏感度較高股票的機會，建議以美國平衡型及精選收益複合債券型基金為單筆加碼首選，並趁美元及美債殖利率反彈時逢低承接印度、基礎建設產業及全球氣候變遷股票型基金。

另方面，二月以來包括ARM、應用材料、艾司摩爾及英特格(Entegris)相繼交出亮麗的財報和財測展望，顯示AI需求強勁正帶動新的投資和生產，半導體產業接近谷底並將逐步邁向復甦。

儘管AI相關股票急漲後震盪難免，但著眼AI發展僅在初升段，終端客戶需要更多優化的AI運算平台和整體IT解決方案，建議空手者可採逢震盪加碼及定期定額策略並進方式，掌握美國科技產業型基金多頭浪潮，或以美國股票型基金參與。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，企業基本面強韌，在經濟放緩環境下可望展現防禦效果，其中最偏好高品質投資級債，而就股市而言，儘管雖然在過去十年的低利環境下股利收益佔股票投資總報酬較低，但長期而言，股利佔比達35%之重，現今股票配置中收益來源已更顯重要。

美國 股票 降息

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