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勞保收支逆差 去年短絀446億元

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
近年勞保基金概況 製表／葉冠妤 圖／聯合報提供
近年勞保基金概況 製表／葉冠妤 圖／聯合報提供

勞保局昨公布最新統計，去年勞保普通事故保費收入與支出短絀約四四六億元，這也是勞保自二○一七年以來，連續第七年收支逆差，短絀金額為七年來次高。雖勞動部宣稱憑藉去年投資運用效益、政府撥補加持下，整體勞保基金收支仍保持順差，但勞團批評，基金投資、撥補都不算穩定財源，至少撥補、政府負最終支付責任必須入法，才能減緩勞保赤字疑慮。

據勞保局統計，去年勞保應計保險費約四七六○點七六億元，支出高達約五二○六點六九億，收支短絀約四四五點九三億。

勞動部勞動保險司長陳美女表示，去年收支雖然短少四四六億元，但政府撥補了五五○億元，正好彌補財務缺口，再加上投資效益賺進的一一○○億元，勞保基金整體順差一千兩百多億，規模來到八七二九億元。

不過她也坦言，勞保給付請領最大宗的老年年金，去年每月平均增加一點三萬人請領，全年新增十六萬九百多人請領。今年除將再撥補一千三百億元，勞動部也會積極爭取去年超徵稅收補入勞保。

勞保局普通事故納保組長劉秀玲也說，勞保請領人數未遽增，但已請領的人會繼續領，具累滾效應，這是導致收支年年失衡的主因，不過短差金額還算平穩，跟預期趨勢差不多。

但全國產業總工會秘書長戴國榮認為，投資運用有賺有賠，政府每年撥補也未入法，必須修法在勞保條例明訂政府每年定額或比例撥補、政府須負最終支付責任，才能確保勞保基金有穩定財源。

他表示，台灣應仿效挪威主權基金，從課徵富人稅等方式，建立勞保專款專用的基金，在勞保赤字時足額撥補，消彌赤字疑慮；再者，必須設定給付「樓地板」，確保弱勢族群請領金額足以維持老年生活所需。

戴國榮強調，勞保財務問題是制度長期累積的沉痾，勢必要改革，但必須搭配提高勞退新制雇主提撥率，針對勞工退休制度整體檢討。

保險 勞動部 財務

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