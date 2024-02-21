快訊

漁船翻覆2死 國台辦晚間要求：台方儘快公布真相「嚴懲相關責任人」

高雄玉竹商圈冒大火！疑大量回收物釀禍「燒毀平房」 屋主住院逃過一劫

連兩日開出「27號」！億元大樂透、百萬大紅包開獎 億萬富翁可能就是你

摩根大通首度在台辦生技會議 國邑、台新藥等公司與會

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

摩根大通、美國加州大學柏克萊分校、史丹佛台灣科學及科技中心及晶華酒店共同舉辦的「2024健康照護台北黛會議（Healthcare Conference Taipei 2024）」，今（21）日吸引多家生技公司與會並進行簡報，這些公司多為未上市櫃企業，希望藉這次難得的會議獲得國際投資人青睬。

據了解，出席會議的公司包括台灣生物醫藥製造公司（TBMC）、育世博-KY （6976）、國邑藥品、水星生醫、台新藥、安成生技、安基生醫及台微體等，這些公司代表也在會議中簡報分享各自的利基，藥華藥科學長林俐伶也出席活動，但並未上台簡報。

國邑藥品表示，每年年初摩根大通會在舊金山舉行「摩根大通健康照護年會（J.P. Morgan Healthcare Conference），美國以外也會挑選國家地區安排區域性的健康照護年會，例如去年10月就在上海舉行會議，今年則首度在台舉辦會議。

由於摩根大通已先在19、20兩日在台北舉辦2024年「台灣CEO-CFO大會（Taiwan CEO-CFO Conference）」，藉由這次多位歐美投資公司來台，摩根大通也趁此促成國際投資人與台灣生技業的交流。

生技業者表示，這次會議是由摩根大通、美國加州大學柏克萊分校、史丹佛大學台灣科學及科技中心及晶華酒店等四個單位共同主辦，與會的台灣生技公司也是由不同主辦單位分別邀請，國邑藥品是由摩根大通投資銀行推薦出席，育世博與水星生醫是由柏克萊大學推薦出席，台新藥、安成生技及安基生醫則是由摩根大通私人銀行邀請出席。

摩根 生技

延伸閱讀

證交所聚焦生技產業發展 受邀參與2024年台北醫療保健產業論壇

北榮大師講堂 張德明穿越時空闡述健康照護邁入AI時代

影／陸漁民代表指責海巡粗暴執法 艦隊分署當場駁斥

陸快艇翻覆意外 泉州台辦副主任領隊 陸家屬團一行10人今抵金門

相關新聞

通膨盤旋 安永調查：94%消費者擔心生活成本壓力

安永發布第13期「消費者指數報告」，94%受訪消費者表示擔心生活的成本壓力，也有近89%受訪者擔心氣候變遷影響。54%受...

台灣生技併購籌資商機大 摩根大通來台探路

台灣生技併購籌資商機大，使大型投行加緊腳步布局，其中，投資銀行摩根大通率先來台探路，今日（20日）舉辦為期2天的醫療生技...

林啟超：Fed降息在路上 不會每次開會就降

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超今天表示，美國存在經濟硬著陸風險，提升聯準會降息動機，不過降息路上會有「休息站」，意即不會...

勞保去年短絀擴大至446億元 連7年入不敷出

勞保局今公布最新統計指出，2023勞保普通事故保費收入與支出短絀約446億元，這也是勞保自2017年首度入不敷出後，連續第七年收支逆差，短絀金額為7年來次高。不過，由於去年勞保基金投資收益數高達1100億元，賺進可觀數目，再加上政府去年撥補550億元，勞保基金整體仍是順差。

漲電價用電大戶承擔較多？王美花：節能考量

4月電價上漲幾成定局，但產業界發聲，希望漲電價不要針對用電大戶，經濟部長王美花表示，用電大戶承擔較多主要是基於節能考量。

連七年入不敷出！勞保去年短絀擴大至446億元 收支失衡主因曝光

勞保局今公布最新統計指出，2023勞保普通事故保費收入與支出短絀約446億元，這也是勞保自2017年首度入不敷出後，連續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。