摩根大通首度在台辦生技會議 國邑、台新藥等公司與會

由摩根大通、美國加州大學柏克萊分校、史丹佛台灣科學及科技中心及晶華酒店共同舉辦的「2024健康照護台北黛會議（Healthcare Conference Taipei 2024）」，今（21）日吸引多家生技公司與會並進行簡報，這些公司多為未上市櫃企業，希望藉這次難得的會議獲得國際投資人青睬。

據了解，出席會議的公司包括台灣生物醫藥製造公司（TBMC）、育世博-KY （6976）、國邑藥品、水星生醫、台新藥、安成生技、安基生醫及台微體等，這些公司代表也在會議中簡報分享各自的利基，藥華藥科學長林俐伶也出席活動，但並未上台簡報。

國邑藥品表示，每年年初摩根大通會在舊金山舉行「摩根大通健康照護年會（J.P. Morgan Healthcare Conference），美國以外也會挑選國家地區安排區域性的健康照護年會，例如去年10月就在上海舉行會議，今年則首度在台舉辦會議。

由於摩根大通已先在19、20兩日在台北舉辦2024年「台灣CEO-CFO大會（Taiwan CEO-CFO Conference）」，藉由這次多位歐美投資公司來台，摩根大通也趁此促成國際投資人與台灣生技業的交流。

生技業者表示，這次會議是由摩根大通、美國加州大學柏克萊分校、史丹佛大學台灣科學及科技中心及晶華酒店等四個單位共同主辦，與會的台灣生技公司也是由不同主辦單位分別邀請，國邑藥品是由摩根大通投資銀行推薦出席，育世博與水星生醫是由柏克萊大學推薦出席，台新藥、安成生技及安基生醫則是由摩根大通私人銀行邀請出席。