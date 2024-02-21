電價擬漲 陳建仁：會依不同產業調整

四月民生用電擬調漲，行政院長陳建仁昨在立法院表示，受俄烏戰爭影響，發電的原料有很大的調漲，但台電的調幅相對於其他國家偏低，近日的電價審議委員會中，會討論電價是否應該調漲。

經濟部則說，調整方案目前仍未定，若沒有政府補助，或是電價不調整，台電年底就會出現財務危機。

不過電價調漲恐影響排碳大戶碳費課徵額度，綠色通膨時代恐來臨，環境部長薛富盛說，「台灣電費與國外比相對偏低」，坦言電價調整與碳費有關，但關係不那麼大。

陳建仁強調，電價調整時，政府會看視哪些產業受影響較大，調幅就要下降，受影響較小的產業，調幅才會較高，民生部分也會看用電量調整，是很細緻調整電費，不是一體全部上漲。

經濟部長王美花表示，台電目前累積虧損，若沒有政府預算撥補或調漲電價，年底會有財務危機。電價方案都還在規畫中，用電大戶會承擔比較多義務，並從設計上減緩對一般民眾影響。

國民黨立委林思銘質詢，是否願意重啟核能，補足電力不足危機？陳建仁答詢表示，台灣沒有電力不足，核能在台灣的電量占比相當低，核電廠若要延役，依法要做安全調查，最起碼二到四年後才能繼續發電，是緩不濟急的做法。