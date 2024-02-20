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出席全國中小企業新春團拜 蔡總統：讓台灣走向世界、世界也走進台灣

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
蔡總統今日晚間出席「2024全國中小企業聯合新春團拜」。總統府提供
蔡總統今日晚間出席「2024全國中小企業聯合新春團拜」。總統府提供

蔡總統今日晚間出席「2024全國中小企業聯合新春團拜」，感謝全國中小企業和政府一起打拚，為台灣創造亮眼的經濟成績。並表示，政府透過「中小企業整體競爭力提升方案」，協助產業朝數位化、低碳化轉型，提升中小企業競爭力；也持續拓展對外貿易、布局全球、分散市場。蔡總統表示，讓台灣走向世界，世界也走進台灣。許多國際大廠都選擇來台灣設廠、投資，證明台灣的經濟實力受到國際肯定。期盼與中小企業共同努力，為台灣打造更好、更進步的未來。

蔡總統致詞時表示，感謝大家在世界的變局中，和政府一起打拚，展現靈活及彈性，用心經營企業，為台灣創造亮眼的經濟成績。台灣163萬家中小企業占全國企業數的98%，支撐起超過900萬、將近八成的就業人口，是穩定台灣經濟和社會的重要基石。

她指出，過去幾年，面對百年大疫、全球供應鏈重組及淨零排放等挑戰，政府透過加強基礎建設、五加二產業創新及六大核心戰略產業，提升投資環境。除了強化經濟體質，更全面提升台灣的國力。

蔡總統進一步指出，政府也整合跨部會資源，協助中小企業在變局中尋找發展的契機。除了用「疫後特別預算」，穩定產業經營、留住人才，也透過五年950億的「中小企業整體競爭力提升方案」，協助產業朝數位化、低碳化轉型，要讓中小企業的競爭力不斷提升。

她提到，台灣也持續拓展對外貿易、布局全球、分散市場，積極走向世界。除了和美國、英國、加拿大等國家簽訂相關的貿易倡議或協定，也推動「新南向政策」，讓國內的中小企業更直接、全面地參與全球市場。

蔡總統強調，台灣走向世界，世界也走進台灣。許多國際大廠都選擇來台灣設廠、加碼投資台灣，證明台灣的經濟實力受到國際肯定。現在的台灣已經是世界的關鍵字，更是全球經濟發展中不可或缺的角色，她要再次感謝每一位在中小企業和政府共同打拚的台灣人民。

蔡總統表示，新的一年，我們對台灣的前景依然充滿信心，她相信大家都會秉持台灣人奮鬥的精神，追求產業的創新成長，為台灣打造更好、更進步的未來。最後，她祝福中小企業的夥伴鴻圖大展、龍年行大運，全國中小企業總會會務蒸蒸日上。

蔡英文

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