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金寶開發「EV快充」先供應歐美市場 最快季底貢獻營收

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
整合金寶集團資源與ChargePoint共同開發創新高效電動車充電解決方案。金寶集團／提供
整合金寶集團資源與ChargePoint共同開發創新高效電動車充電解決方案。金寶集團／提供

電動車（EV）熱潮席捲全球，電源供應大廠康舒（6282）今（20）日宣布，攜手集團夥伴金寶電子（2312）與美國電動車充電解決方案業者ChargePoint（CHPT-US），針對創新、高效的「電動車充電解決方案」進行開發。康舒透露，此合作案將由康舒負責「設計」、金寶負責「生產」，而這項合作預計第1季底啟動、最快自本月至下個月就會有營收貢獻逐步顯現。

康舒指出，這次選擇與美商CHPT簽訂合作協議，主要是看中CHPT在美國、及歐洲市場，多年來的辛苦耕耘及實際的業務實力。此外，這次合作最主要瞄準的產品類別為「快充機種」，而目前應該會先從少量開始慢慢生產，隨著彼此對設計、生產、出貨等各項流程越發熟悉後，再進一步量產。

康舒表示，CHPT過去約莫握有美國充電樁市場高達7成的訂單，因此未來團隊待設計製造完成後，新品也會由CHPT負責出貨，並優先供應給美國、歐洲市場，內部希望藉由這次合作，進一步擴大康舒與金寶集團於電動車及其周邊產業之商業版圖。

隨著電動車熱度抬頭，台鏈電子廠也聚焦電動車零組件與系統，其中金寶從充電樁切入，康舒積極布局電動車市場，並藉電源子公司打進供應鏈，而金寶總經理陳威昌日前透露，電動車是全球趨勢，充電樁布建率提升，是讓車子在路上順暢奔跑的原則，目前特斯拉在全球市場占比最高，但不管是哪個品牌充電樁，只要透過轉接頭都可充電。

陳威昌強調，金寶不管直流、交流電的充電樁都會做，毛利率比公司平均毛利率高，且因客戶本身較偏重市場經營及軟體研發，金寶透過比對手還要早布局，與客戶互助合作，完成硬體設計及產品製造，預估透過雙方合作，業績將大幅成長。

康舒 金寶 電動車

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