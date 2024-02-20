碳費擬採三級費率 環境部：達此標準「折扣非常非常大」

環境部長薛富盛今（20）日表示，碳費初步擬採三級費率，最優惠方案至少比一般費率減半，須達到歐盟 SBTi 標準才能適用。不過他強調，這僅是初步方向，最後仍要尊重碳費費率審議會決定。

薛富盛今日率環境部各單位首長與媒體餐敘，並接受聯訪，針對外界關注的碳費，他表示，預計2月底碳費審議會委員將會到位，並緊接著在3月至少召開二次正式會議，討論碳費費率。

薛富盛表示，環境部針對碳費徵收有初步共識，擬採三級費率，包含優惠費率兩級及一般費率。

薛富盛指出，若被徵收碳費的排碳大戶，不努力減碳、不提出自主減量計畫，將無法適用優惠費率，會以一般費率來徵收，而一般費率「應該不會太低」。

若排碳大戶能提出自主減量計畫，又可分為兩類。第一類、也是最優惠方案，是針對企業減碳作為符合歐盟高標準SBTi（科學基礎減量目標倡議），薛富盛說，「給企業的折扣會非常非常大！」

至於折扣有多大？薛富盛表示，雖不可能全免，但至少減半徵收，是可以接受的，甚至可能會更高，不過確切比率要與碳費費率一併討論才有意義，且必須尊重審議會審議。

若無法達到最嚴謹的 SBTi 標準，退而求其次，企業減碳方式符合「指定目標」，同樣也可取得碳費折扣，但折扣會相對較低。

薛富盛表示，指定目標會衡量產業型態及排碳情形來訂定，自主減量計畫每五年為一期，透過優惠誘因，希望促進企業減碳。