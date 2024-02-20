受惠降息 長天期美公債 ETF 看多

美國1月消費者物價指數增幅高於預期，顯示美國通膨仍頑強，並未如市場預期般的受控。從美國聯準會會議表明3月尚不會降息，市場將降息預期的時間推延至5月，而在開出超出預期的通膨指標後，有可能降息時點會向後推移。永豐投信表示，即使降息時間點遭推延，但離升息尾聲不遠，持續看多長天期美債 ETF 在降息後帶來的利多行情。

回顧2022年此波升息循環開始，利率敏感度較大的長天期債券 ETF 率先反應，因而大跌，但從去(2023)年10月19日美國10年期公債殖利率首度跌破5％起，受惠於利率下降的長天期債券 ETF，隨即展開反彈走勢，目前國內共有9檔20年期以上的美債 ETF，截至上周五(16日)平均漲幅將近9％，表現不俗。

永豐20年美公債ETF（00857B）經理人周彥名表示，1月美國消費者物價指數升幅高於預期，使得降息時機有可能進一步延後，但無論在今年的何時降息，降息趨勢已經確立，投資人不必臆測何時降息，建議透過分批佈局的方式，持續投入資本利得空間相對大的長天期美債 ETF，來參與降息循環的債券利多。

周彥名提醒，受惠於即將降息帶來的利多，長天期美債更是投資人關注焦點，不過資金若在短時間大量湧入長天期美債，可能導致相關 ETF 產生溢價情形，在布局美債 ETF 時也應注意折溢價情形。