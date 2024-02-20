快訊

台北101傳出人才跳槽危機 內部員工爆：泛政治化是導火線

獨／陸快艇翻覆意外…家屬今抵金門引魂 2天1夜行程曝光

空姐自曝搭機絕不用廁所衛生紙 要有乾淨舒適的飛行注意3件事

受惠降息 長天期美公債 ETF 看多

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美公債殖利率跌破5％至今，長天期美債ETF報酬率(資料來源：CMoney)
美公債殖利率跌破5％至今，長天期美債ETF報酬率(資料來源：CMoney)

美國1月消費者物價指數增幅高於預期，顯示美國通膨仍頑強，並未如市場預期般的受控。從美國聯準會會議表明3月尚不會降息，市場將降息預期的時間推延至5月，而在開出超出預期的通膨指標後，有可能降息時點會向後推移。永豐投信表示，即使降息時間點遭推延，但離升息尾聲不遠，持續看多長天期美債 ETF 在降息後帶來的利多行情。

回顧2022年此波升息循環開始，利率敏感度較大的長天期債券 ETF 率先反應，因而大跌，但從去(2023)年10月19日美國10年期公債殖利率首度跌破5％起，受惠於利率下降的長天期債券 ETF，隨即展開反彈走勢，目前國內共有9檔20年期以上的美債 ETF，截至上周五(16日)平均漲幅將近9％，表現不俗。

永豐20年美公債ETF（00857B）經理人周彥名表示，1月美國消費者物價指數升幅高於預期，使得降息時機有可能進一步延後，但無論在今年的何時降息，降息趨勢已經確立，投資人不必臆測何時降息，建議透過分批佈局的方式，持續投入資本利得空間相對大的長天期美債 ETF，來參與降息循環的債券利多。

周彥名提醒，受惠於即將降息帶來的利多，長天期美債更是投資人關注焦點，不過資金若在短時間大量湧入長天期美債，可能導致相關 ETF 產生溢價情形，在布局美債 ETF 時也應注意折溢價情形。

ETF 美國聯準會 降息

延伸閱讀

華城、中興電 挑長天期

奇鋐、文曄 選中長天期

智原、川湖 押中長天期

東陽、聚陽 選長天期

相關新聞

電價漲定了？王美花：沒補助或不調 台電會有財務危機

今年電價上漲幾乎已經是定局，但調整細節為何，外界都在關注，經濟部長王美花今日表示，電價仍要交由審議委員會討論，方案仍未定...

觀光業缺工引進印度移工？全國旅館公會理事長：我們要印尼越南

疫情解封，觀光業迎接國內外大量觀光客，但經歷3年疫情衝擊，國內飯店民宿普遍缺工，房務員等職缺找不到人，勞動部補助業者雇工...

【專家之眼】謝金河錯誤解讀日本經濟—純粹1因素？

財信傳媒董事長謝金河日前在臉書表示，「近日的熱門話題是德國的GDP超越日本，IMF甚至警告日本可能還會一直掉，甚至掉到第...

台北101傳出人才跳槽危機 內部員工爆：泛政治化是導火線

台北101曾經是世界最高樓，一直是台灣的標誌建築物，近兩年業績更創新高，2023年業績突破220億元。但台北101內部近來面臨人才被挖角的難題。「預定在台北車站附近建造的雙子星大樓籌備中，公司內不少好手都被探詢過是否有跳槽意願，甚至有些人已經投往雙子星懷抱。」台北101內部人員表示。...

去年實質薪資減幅11年來最大…通膨巨獸 連3年吃掉加薪

主計總處昨天公布去年十二月暨全年工業及服務業薪資調查結果，去年全體受僱員工每人每月經常性薪資平均四萬五四九六元，較前年增...

4月電價 民生用電擬全面調漲…估1357萬戶家庭受影響

經濟部將於三月召開電價費率審議會，決定四月起全面調漲電價。據經濟部規畫，這次不僅工業用電的電價將大幅調升，一般民生用電、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。