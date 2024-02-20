聽新聞
test
0:00 / 0:00

4月電價 民生用電擬全面調漲…估1357萬戶家庭受影響

聯合報／ 記者江睿智賴昭穎／台北報導
經濟部決定四月起全面調漲電價。根據規畫，這次不僅工業用電的電價將大幅調升，民生用電也將不分級距全面調漲。記者侯永全／攝影
經濟部決定四月起全面調漲電價。根據規畫，這次不僅工業用電的電價將大幅調升，民生用電也將不分級距全面調漲。記者侯永全／攝影

經濟部將於三月召開電價費率審議會，決定四月起全面調漲電價。據經濟部規畫，這次不僅工業用電的電價將大幅調升，一般民生用電、小商家、低壓用電也將全面調漲，包括長期凍漲的用電三三○度以下也涵蓋在內，將影響一三五七萬家庭用戶。

經濟部與台電全面檢討國內電價結構，包括工業用戶、民生用戶、小商家、低壓用戶等，預計今年四月全面調升。針對民生用電，過去幾次電價調整，主要是民生用電七百度以上（俗稱豪宅）才會調整，長期以來用電三三○度以下電價凍漲，已造成電價結構偏離，並造成民間以分戶方式規避高段電價投機行為，因此這次擬不分級距全面調漲。

經濟部昨天表示，目前僅在討論階段，電價是否調漲、如何調漲，將由電價審議委員會決定。經濟部預計三月上旬召開電價工作小組會議，電價費率審議會估計三月中旬後舉行。

台電統計，去年一般家庭平均每月用電約三三八度。官員舉例，初步推估，若用電三三○度以下電價調漲百分之五，每月僅增加卅元電費，對一般家庭影響不大。

這波民生用電調幅，用電量高者調最多，如用電一千度以上調幅最多，依序是「七○一到一千度」、「五○一到七百度」；至於用電五百度以下，可能會適用同一調幅。但各用電級距適用電價調幅，尚待進一步確定。

台電虧損如滾雪球般擴大，去年虧損一九八五億元，統計至去年底累積虧損三八二六億元；今年預算政院核定台電虧損一八八七億元。為避免台電走上破產命運，經濟部向行政院爭取動用歲計賸餘補貼台電逾千億元，並規畫調升四月電價，以打掉台電今年虧損、穩定營運為首要任務。經濟部表示，四月各項電價調幅，須視政院核定多少撥補而定。

據了解，至去年底為止，中央政府的歲計賸餘累計金額初估兩千多億元。政院官員表示，目前補貼台電的預算案，僅止於經濟部內部規畫，尚未正式向政院提出，而且若要主計總處撥補，一定要先編列預算，若要以編列特別預算的方式執行，也要先通過特別預算條例。

熟知內情官員指出，現在台電一度發電成本四元；自二○○四至二○二三年電價調漲過八次，但用電三三○度以下都沒調整過，甚至二○一五、二○一六年還調降三次，「現在三三○度以下電價比廿年前還低」；以最低段一二○度來看，二○一五年四月每度價格二點一元，後來依序調降至一點八九元、一點八一元，現在的一點六三元比廿年前的一點九一元還便宜。

因為三三○度以下用電超便宜，造成民眾以分戶方式規避高段電價，例如中南部有透天厝每一層都裝設電表，出租房屋也有類似現象。官員表示，三三○度以下電價長期偏離正常電價，引發公平性爭議，因此藉由這次電價調整，讓三三○度以下用電回歸合理價格。

台電 電價

延伸閱讀

工業電力需求 下季回升

影／台電施工引發？苗栗銅鑼用電戶家中電器紛紛受損

彰化社福機構電費暴增63%一頭霧水 竟被台電「預借現金」

經濟日報社論／合理調漲電價 改善資源錯置問題

相關新聞

4月電價 民生用電擬全面調漲…估1357萬戶家庭受影響

經濟部將於三月召開電價費率審議會，決定四月起全面調漲電價。據經濟部規畫，這次不僅工業用電的電價將大幅調升，一般民生用電、...

學者看電價全面調漲…通膨更嚴重 物價上漲免不了

台電今年預估仍將大幅虧損，電價調漲勢在必行，經濟部規畫這次電價調漲方案涵蓋工業用戶、民生用戶、小商家、低壓用戶等，學者認...

航海王月薪連3年居冠 美髮美容業最「薪」酸

主計總處昨天公布去年十二月及全年工業及服務業薪資統計，也發布各產業薪資狀況。其中，海洋水運業每人每月總薪資十四萬二九一七...

民生電價4月全面調升 1357萬家庭每月電費至少多付「2位數」

經濟部將於3月召開電價費率審議會，決定4月起調整電價。這一輪電價調升，不僅工業用電將大幅調升，民生用電各級距亦將全面調升...

4月漲電價！半導體用電成長最大、調幅各業之冠 「這些產業」將少調

經濟部今年4月將調升電價，高壓及特高壓的產業用電大戶將在這新一輪電價調升中承擔最多漲幅，平均將會漲逾一成。經濟部今（19...

白加薪了？物價漲吃掉加薪 實質總薪資7年來首見負成長

主計總處今天公布去年12月暨全年工業及服務業薪資調查結果，2023年全體受僱員工每人每月經常性薪資平均45496元，較上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。