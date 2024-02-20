4月電價 民生用電擬全面調漲…估1357萬戶家庭受影響

經濟部將於三月召開電價費率審議會，決定四月起全面調漲電價。據經濟部規畫，這次不僅工業用電的電價將大幅調升，一般民生用電、小商家、低壓用電也將全面調漲，包括長期凍漲的用電三三○度以下也涵蓋在內，將影響一三五七萬家庭用戶。

經濟部與台電全面檢討國內電價結構，包括工業用戶、民生用戶、小商家、低壓用戶等，預計今年四月全面調升。針對民生用電，過去幾次電價調整，主要是民生用電七百度以上（俗稱豪宅）才會調整，長期以來用電三三○度以下電價凍漲，已造成電價結構偏離，並造成民間以分戶方式規避高段電價投機行為，因此這次擬不分級距全面調漲。

經濟部昨天表示，目前僅在討論階段，電價是否調漲、如何調漲，將由電價審議委員會決定。經濟部預計三月上旬召開電價工作小組會議，電價費率審議會估計三月中旬後舉行。

台電統計，去年一般家庭平均每月用電約三三八度。官員舉例，初步推估，若用電三三○度以下電價調漲百分之五，每月僅增加卅元電費，對一般家庭影響不大。

這波民生用電調幅，用電量高者調最多，如用電一千度以上調幅最多，依序是「七○一到一千度」、「五○一到七百度」；至於用電五百度以下，可能會適用同一調幅。但各用電級距適用電價調幅，尚待進一步確定。

台電虧損如滾雪球般擴大，去年虧損一九八五億元，統計至去年底累積虧損三八二六億元；今年預算政院核定台電虧損一八八七億元。為避免台電走上破產命運，經濟部向行政院爭取動用歲計賸餘補貼台電逾千億元，並規畫調升四月電價，以打掉台電今年虧損、穩定營運為首要任務。經濟部表示，四月各項電價調幅，須視政院核定多少撥補而定。

據了解，至去年底為止，中央政府的歲計賸餘累計金額初估兩千多億元。政院官員表示，目前補貼台電的預算案，僅止於經濟部內部規畫，尚未正式向政院提出，而且若要主計總處撥補，一定要先編列預算，若要以編列特別預算的方式執行，也要先通過特別預算條例。

熟知內情官員指出，現在台電一度發電成本四元；自二○○四至二○二三年電價調漲過八次，但用電三三○度以下都沒調整過，甚至二○一五、二○一六年還調降三次，「現在三三○度以下電價比廿年前還低」；以最低段一二○度來看，二○一五年四月每度價格二點一元，後來依序調降至一點八九元、一點八一元，現在的一點六三元比廿年前的一點九一元還便宜。

因為三三○度以下用電超便宜，造成民眾以分戶方式規避高段電價，例如中南部有透天厝每一層都裝設電表，出租房屋也有類似現象。官員表示，三三○度以下電價長期偏離正常電價，引發公平性爭議，因此藉由這次電價調整，讓三三○度以下用電回歸合理價格。