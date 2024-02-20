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學者看電價全面調漲…通膨更嚴重 物價上漲免不了
台電今年預估仍將大幅虧損，電價調漲勢在必行，經濟部規畫這次電價調漲方案涵蓋工業用戶、民生用戶、小商家、低壓用戶等，學者認為，這樣一來，恐讓已經相當嚴峻的通膨更加雪上加霜，政府若無其他配套，民眾的日子會更難過。
台灣經濟研究院研究員邱達生表示，二月的消費者物價指數年增率回到百分之二以上幾乎可以確定，電價調漲如果連民生用電都涵蓋在內，那就會讓通膨更加嚴重，物價上漲也避免不了。
邱達生認為，現在國際的氛圍是在等降息，因此，中央銀行也會比較謹慎保守，不會透過升息來緩解通膨壓力。
他說，台灣是出口導向的國家，政府不會只關注物價，同時也會關心匯率，因此可能會透過其他像是補貼等配套措施緩解民眾壓力。
中央大學經濟系教授吳大任則說，台電在穩定物價上的確有重要貢獻，但虧損也是必須要解決的問題，否則因為財務困難而讓台電不敢做投資，影響的就是未來用電的品質。他認為，透過調漲電價來彌補虧損是方法之一，但政府也應該透過補貼方式挹注台電。
吳大任表示，現在全球的升息循環還未結束，出口情況還是有些疑慮，如果電價漲幅太多，對製造業來說，營收下降、成本上升，經營上會面臨很大的壓力，漲電價可能等到景氣好的時候，民眾接受度會比較高，四月調整不是不行，但漲幅還是要謹慎斟酌。
民生用電方面，吳大任說，現在核能逐步退場，再生能源、天然氣不見得能銜接的上，因此未來兩年還是有停電、限電的隱憂，如果民生電價調漲，價格效益會讓民眾在用電上更謹慎、節約，對整體供電情況可能會是好事。
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