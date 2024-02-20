航海王月薪連3年居冠 美髮美容業最「薪」酸

主計總處昨天公布去年十二月及全年工業及服務業薪資統計，也發布各產業薪資狀況。其中，海洋水運業每人每月總薪資十四萬二九一七元，連三年居冠；破十萬的還有其他金融服務業（主要為金控公司）十一萬五五五一元、銀行業十一萬三四七五元、航空運輸業的十萬五九七○元。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，過去多為金融業薪資水準較高，海洋水運業則是疫情塞港帶動獲利，但相關因素已逐漸減緩，海洋水運業去年總薪資雖較高，但已比前年下降，衰退幅度達百分之廿九點九五。

至於最「薪」酸的是美髮及美容美體業，每人每月總薪資三萬二四九○元，其他汽車客運業（主要為遊覽車）三萬三九五八元，也是相對較低。

主計總處昨也發布去年十二月勞動供需市場數據。陳惠欣說，去年十二月製造業加班十四點七小時，連續六個月成長，但加班仍少於常態十五小時，還不能代表製造業景氣已好轉。

製造業受僱員工人數方面，去年十二月月減兩千人，去年全年則減少三點一萬人，陳惠欣說，製造業受全球景氣影響仍在。

陳惠欣指出，去年全年工業受僱員工人數減少二點六萬人，其中製造業減少三點一萬人，正是減幅最深的業別，包含半導體產業在內的電子零組件製造業則減少九千人。

不過，服務業全體受僱員工人數去年則是增加三點三萬人，其中又以住宿餐飲業增加一點三萬人最多。

主計總處資料顯示，去年十二月底全體受僱員工八一九點一萬人，月減三千人，其中製造業、出版影音製作傳播及資通訊服務業皆月減兩千人。