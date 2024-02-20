去年實質薪資減幅11年來最大…通膨巨獸 連3年吃掉加薪

主計總處昨天公布去年十二月暨全年工業及服務業薪資調查結果，去年全體受僱員工每人每月經常性薪資平均四萬五四九六元，較前年增加百分之二點四三，但剔除物價因素後，實質經常性薪資反而衰退百分之○點○五，連續三年薪資成長都被通膨吃掉，國人加薪等於白加了。

此外，去年每人每月總薪資年增率百分之一點四二，但一樣不敵通膨，扣除物價後衰退百分之一點○四，不但是七年來首次衰退，衰退幅度也是歐債危機以來的近十一年最大。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，去年通膨率百分之二點四九，導致實質經常性薪資和實質總薪資「雙指標」皆落入負成長。由於今年物價有機會趨緩，實質經常性薪資、總薪資能否「轉負為正」？陳惠欣說，一月通膨率百分之一點七九，已回落至百分之二以下，加上基本工資調漲和軍公教調薪，預期今年的薪資成長應可有穩定表現，至於能否轉為正成長還要再觀察。

主計總處指出，雖然去年實質總薪資衰退百分之一點○四，實際上，二○一七年到二○二二年實質總薪資累計成長達百分之九點一，表現仍然不錯。主計總處調查去年十二月全體受僱員工經常性薪資平均為四萬五九二一元，月增百分之○點七一、年增百分之二點一九；獎金及加班費等非經常性薪資約一萬一九八四元，合計後每人每月總薪資平均為五萬七九○五元，年增百分之○點六七。

資料顯示，台灣消費者物價指數（ＣＰＩ）二○二一年下半年起飆高，當年全年ＣＰＩ年增率百分之一點九六，二○二二年ＣＰＩ年增率百分之二點九五，去年為百分之二點四九，使得國人加薪及加班費、獎金發放幅度都跟不上，實質經常性薪資自二○二一年起連三年被通膨吃掉，去年更因出口嚴重衰退，加班及獎金發放縮水，連實質總薪資也出現衰退情形。