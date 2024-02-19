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綠電信保 國發會：以融資額度及保證成數規範

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

針對媒體報導國家融資保證機制將「綠電購電合約保證將取消賠付上限」一事，國發會今（19）日表示，為配合國家淨零轉型及綠能轉型政策，政府擴大國家融資保證機制，與經濟部合作提出「綠電購電契約（CPPA）保證」搭配「剩餘綠電流通轉售機制」，以達到協助企業採購綠電、加速再生能源推動，並帶動產業鏈連鎖效應。然而，為管理風險、維持融資保證量能，將依購電金額分級調整保證成數，並利該機制永續運作。

國發會表示，鑒於離岸風電第三階段區塊開發將進入自由交易市場，近期許多企業因應RE100等國際趨勢，亦有購買綠電需求，然國內企業普遍國際信評不足，故需提供購電擔保，以利購買綠電。該機制單一企業融資額度最高新台幣80億元，並視其購電價格等條件，調整保證成數。

舉例而言，綠電購電合約每度電不超過五元者，最高可保證八成；若購電合約高於每度電五元，則將顧及風險因素調降保證成數，以控管賠付金額、維持融保能量。而契約轉換期，搭配台電「剩餘綠電流通轉售機制」進行出險，要求開發商限期確認新購電業者並簽訂契約，該機制出險賠付期間不超過18個月。融保中心將在前述規範下，受理申請與執行相關保證業務，以維持整體融資保證量能，並利本機制永續運作。

國發會 綠電 離岸風電

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