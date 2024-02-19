綠電信保 國發會：以融資額度及保證成數規範

金管會去年11月30日宣布大舉調升包括新台幣、美元、澳幣、歐元等四大幣別的保單責任準備金利率的利多，擬引導保險業者下降保費，讓保單變得更便宜，但民眾的希望恐怕要落空了。 壽險業者指出，近來觀察各大保險公司的利變保障型商品的內容，的確有改款，但保費水準並未拉低，壽險業者所做的調整，頂多只是在現有的保費水準下，增加一些理賠項目或理賠方式，到底背後的原因是什麼？

2024-02-19 11:30