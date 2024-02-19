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隱形眼鏡新兵來了！望隼3月掛牌上市 今年拚產能擴增逾三成

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
望隼董事長黃修權。記者嚴雅芳/攝影
望隼董事長黃修權。記者嚴雅芳/攝影

隱形眼鏡新兵將掛牌，望隼（4771）將於明（20）日舉辦上市前業績發表會，預計將於3月掛牌上市。總經理石安表示，望隼今年成長動能主要來自中國大陸市場，主要是當地市場滲透率仍低，加上公司主要線上品牌客戶成長高於整體市場，估今年仍將維持雙位數成長。此外，望隼在兩岸皆有擴廠計畫，去年底公司月產能已來到4,100萬片，估2024年月產能將超過5,600萬片，增加36.6%。另，日前動土的竹南新總部和廠房預估2026年完工。

望隼董事長黃修權表示，經營團隊具有光學廠及模具的背景優勢，在隱形眼鏡的市場上很早就看到機會，且在多年前就看好中國大陸市場的隱形眼鏡滲透率尚低，而當地主要的隱形眼鏡供應仍依賴國際大廠，單價高、產品選項有限，所以望隼在台灣成立不久後，即前往大陸設立子公司及產線。

望隼最大的優勢是在中國大陸當地就有生產據點，可滿足大陸線上品牌公司希望取得差異化產品又能快速交貨的需求，目前大陸市場視隱形眼鏡為彩妝的一環，令隱型眼鏡成為民生消費剛性需求。

近幾年望隼快速逆襲日本及中國大陸隱形眼鏡市場，與各地的品牌商共同成長，並在美國市場推出運動專用隱形眼鏡產品。望隼目前大陸區營收占比達60%、日本占比35%，而美國與歐洲亦已陸續完成藥證申請及上市銷售，配合公司擴展腳步，持續壯大布局。

石安表示，為保持公司營運成長動能，望隼科技每1~2年推出新品，持續堆疊公司的競爭利基；除了三明治夾層製程法的美瞳片，領先市場開發出來的濾藍光鏡片及已上市的運動專用隱形眼鏡外，布局矽水膠材質鏡片、近視矯正鏡片、散光鏡片、多焦鏡片等差異化產品，以逐步推升營運前景。

望隼2023年營收25.77億元，年增40.47%；2020~2022年度EPS分別為 2.94元、4.64元、6.02元，2023年前三季EPS更已達7.25元。公司表示，在新品銷售上，今年在日本會有新的散光、多焦等產品上市台灣則會有第二代濾藍光新品、中國大陸也會有高保濕材料之維他命B12+玻尿酸、薄荷醇的新品上市；除了既有產品營運暢旺；新品接續動能外，矽水膠鏡片今年將陸續完成在大陸、日本、美國的取證作業。

隱形眼鏡

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