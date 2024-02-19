半導體產業平均年薪208萬元 薪資約製造業三倍
根據台灣半導體產業協會（TSIA）與工研院產科國際所統計，2022年台灣半導體產業整體產值達4.89兆元，創下歷史新高。其中半導體產業薪資上，推估2022年半導體產業平均每員工年薪約208萬元，對比製造業每人總年薪約72.5萬元，半導體從業人員的薪資約為製造業平均水準的近3倍。
在就業方面，2022年台灣半導體產業從業人數32.7萬人，相較於2012的21.3萬人，雖然人數上升僅1.5倍，但對比前述產業附加價值增加3.75倍，也就是說，每位半導體從業人員的勞動生產力（附加價值 / 每半導體員工）提升約2.4倍，每人每年約創造900萬元附加價值，反應前述半導體價高質精的特色，也反應臺灣逐漸從勞力密集的產業型態，快速轉向資本與技術密集型的科技產業。
在薪資方面，若以半導體業上市櫃公司用人費用（扣除勞健保、退休金等）除以公司總人數，可推估2022年半導體產業平均每員工年薪約208萬元，對比主計總處公布製造業每人總年薪約72.5萬元，半導體從業人員的薪資約為製造業平均水準的近3倍，為台灣的高薪產業。
TSIA指出，台灣半導體產業為臺灣最具代表性的產業，在台投資、生產，對國內經濟、出口、就業與薪資帶動具顯著效益。
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