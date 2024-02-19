快訊

新國會明開議…藍盤點5戰場 綠指朝小野大擴權

台灣捐血率冠全球卻常鬧血荒 國人住院輸血率超過美3倍

秋後算帳？軍情局士官檢舉上級違規 反被查獲外送勒退

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台電增資千億 將再爭取千億撥補

聯合報／ 記者江睿智／台北報導

台電財務窟窿擴大成為政府的燙手山芋。經濟部今年已編列千億元台電增資預算，並獲立法院通過，台電周五（廿三日）將召開股東臨時會通過增資案，資本額將擴大至五千八百億元。

然而，台電增資速度抵不上虧損速度。台電預估今年虧損近二千億元，如果政府沒有採取任何行動，台電今年再度陷入「資不抵債」的破產局面。因此，經濟部向行政院爭取動用逾千億元的歲計賸餘撥補台電，官員表示，這次爭取額度不是用來增資，而是希望直接讓台電打掉虧損，以利台電現金流。

財政部日前公布去年全國稅收三兆四三一九億元，較前年成長百分之五點七，估計稅收超徵三六一七億元；換言之，去年將會有歲計賸餘，但主計總處說，整體稅收包含中央、地方，最終歲計賸餘仍須確定。

儘管歲計賸餘的金額尚未確定，但已成為各方爭取分配的焦點，包括勞保、健保及台電。勞動部長許銘春表示，爭取勞保撥補不得少於三百億元，經濟部則爭取千億元以上撥補。

由於各方都在爭取歲計賸餘這塊大餅，經濟部能否爭取到千億元以上、甚至更多，用來打掉台電虧損，讓電價少漲，現仍有變數。「到時看看誰的比較急迫，」經濟部高層官員說。

台電 電價

延伸閱讀

影／竹北2變電箱占據人行道...行人與車爭道險象環生 台電說話了

影／台電施工引發？苗栗銅鑼用電戶家中電器紛紛受損

彰化社福機構電費暴增63%一頭霧水 竟被台電「預借現金」

勞動部今北、中、南擴大春安勞檢 開罰76萬元

相關新聞

用電大戶4月起電價看漲…調幅估逾一成 民生用戶也納入評估

今年4月電價調升態勢愈趨明朗。台電「物價消波塊」已累積龐大虧損，經濟部一方面爭取中央政府2023年歲計賸餘撥補台電逾千億...

台電增資千億 將再爭取千億撥補

台電財務窟窿擴大成為政府的燙手山芋。經濟部今年已編列千億元台電增資預算，並獲立法院通過，台電周五（廿三日）將召開股東臨時...

4月漲電價 擬納民生用電

電價四月調漲態勢愈趨明朗。台電因扮演「物價消波塊」累積龐大虧損，經濟部一方面爭取中央政府從去年歲計賸餘撥補台電逾千億元，...

台電增資速度 抵不上虧損

台電滾雪球虧損已成燙手山芋。經濟部已在2024年編列千億元台電增資預算，並獲立院通過，台電將在本周五（23日）召開股東臨...

工業電力需求 下季回升

根據台電統計，2023年因全球終端需求減少，致工業用戶售電量1,306.2億度，年減3.7%；但工業用戶售電量占整體售電...

林忠和接任中部菁英聯誼會長 他：台灣經濟兩大因素「美中不足」

市值加起來上兆元的中部上市櫃公司菁英聯誼會（簡稱中菁會），今天舉行會長交接典禮。新任第30屆會長由全國電子共同創辦人暨副...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。