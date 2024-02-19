台電增資千億 將再爭取千億撥補

台電財務窟窿擴大成為政府的燙手山芋。經濟部今年已編列千億元台電增資預算，並獲立法院通過，台電周五（廿三日）將召開股東臨時會通過增資案，資本額將擴大至五千八百億元。

然而，台電增資速度抵不上虧損速度。台電預估今年虧損近二千億元，如果政府沒有採取任何行動，台電今年再度陷入「資不抵債」的破產局面。因此，經濟部向行政院爭取動用逾千億元的歲計賸餘撥補台電，官員表示，這次爭取額度不是用來增資，而是希望直接讓台電打掉虧損，以利台電現金流。

財政部日前公布去年全國稅收三兆四三一九億元，較前年成長百分之五點七，估計稅收超徵三六一七億元；換言之，去年將會有歲計賸餘，但主計總處說，整體稅收包含中央、地方，最終歲計賸餘仍須確定。

儘管歲計賸餘的金額尚未確定，但已成為各方爭取分配的焦點，包括勞保、健保及台電。勞動部長許銘春表示，爭取勞保撥補不得少於三百億元，經濟部則爭取千億元以上撥補。

由於各方都在爭取歲計賸餘這塊大餅，經濟部能否爭取到千億元以上、甚至更多，用來打掉台電虧損，讓電價少漲，現仍有變數。「到時看看誰的比較急迫，」經濟部高層官員說。