出口弱、物價高 去年實質薪資估衰退

行政院主計總處明（十九）日將公布二○二三年薪資統計結果。由於去年全年通膨率百分之二點五，預期在剔除物價因素後，去年全年實質月薪和實質總薪資恐雙雙落入負成長，代表上班族薪水都被通膨吃掉了。

主計總處統計，去年一至十一月經常性薪資平均四五四五七元、年增百分之二點四五，總薪資五八五九八元、年增百分之一點四七，卻是近七年最低增幅。官員分析，主因出口疲弱、物價高，加上二○二二年高基期影響。

近期不少企業紛喊加薪，今年實質薪資表現能否有機會轉正？對此，主計總處官員分析，除了物價因素，也要看薪資增幅，但廠商調薪受許多因素影響，包含經濟環境、企業營運狀況、基本工資、軍公教調薪等因素，預計五月發布的事業人力僱用狀況調查可看出廠商上半年調薪情形。

主計總處十九日除將發布去年全年薪資成長情形，也將同步發布去年十二月勞動供需市場調查。主計總處表示，製造業加班工時部分，去年十一月傳出好消息，年增一點三小時，且自去年七月以來已連五個月呈現正成長。

不過製造業受僱員工人數是否也能傳出好消息則值得注意。因為，一直到去年十一月製造業受僱員工人數依舊呈現續減狀態，其中，電子零組件製造業年減一點八萬人，減幅較深，電腦電子光學製品製造業則年減四千人。