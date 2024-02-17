1月僑外來台投資188件、逾6.8億 年增135%

經濟部投審司今（17）日指出，2024年元月核准整體來台投資（含僑外來台投資、陸資來台投資）件數為188件，投資金額為6億8,736萬9,000美元（折合約新台幣206億2,107萬元）；核准（備）整體對外投資（含對外投資、對中國大陸投資）件數為84件，投資金額為5億4,297萬7,000美元（折合約新台幣162億8,931萬元）。

投審司表示，在僑外來台投資部分，截至元月底，核准僑外投資件數為185件，較上年同期增加14.91%；在核准金額部分，投（增）資金額計6億8,432萬美元（折合新台幣205億2,960萬元），較上年同期增加134.62%。

核准僑外投資新設公司件數為76件，投資金額為美金1,736萬4,927元（折合約新台幣約5億2,094萬7,800元）。另2024年1月核准新南向國家來台投資件數為53件，較上年同期增加43.24%，投（增）資金額計1,238萬2,000美元（折合新台幣3億7,146萬元），較上年同期減少83.21%，其中投資來源地主要為新加坡、澳大利亞及菲律賓。

至於在陸資來台投資部分，核准件數為3件，較上年同期減少25%；投（增）資金額計304萬9,000美元（折合新台幣9,147萬元），較上年同期增加245.72%，是因上年同期為歷來最低所致。自2019年6月30日開放陸資來台投資以來截至2024年1月，累計核准陸資來台投資件數為1,589件，核准投（增）資金額計25億9,899萬5,000美元（折合新台幣779億6,985萬元）。

在對外投資部分，核准（備）對外投資件數為61件，較上年同期增加69.44%；投（增）資金額計4億4,736萬6,000美元（折合新台幣134億2,098萬元） ，較上年同期增加6.43%。另2024年1月核准（備）對新南向國家投資件數為32件，較上年同期增加166.67%，投（增）資金額計3億956萬1,000美元（折合新台幣92億8,683萬元），較上年同期增加29.97%；其中投資金額較大者為越南、泰國及馬來西亞。

另外，在核准對中國大陸投資件數為23件，件數較上年同期減少14.81%；核准投（增）資金額計美金9,561萬1,000元（折合新台幣28億6,833萬元），較上年同期減少66.30%。