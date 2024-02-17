台、印簽合作備忘錄 印度移工要來了

昨傳出我國駐印度代表處、印度台北協會透過視訊完成台灣、印度勞務合作備忘錄（ＭＯＵ）的異地簽署。勞動部證實，雙方後續將依程序完成換文後，盡速召開工作層級會議，討論未來開放行業及數額、移工來源地區、聘僱資格及招募方式等細節。

行政院官員強調，ＭＯＵ內容明定印度移工開放行業及人數由台方決定，印度方將依台方需求招募及訓練印度移工，並依雙方法令規定引進僱用，絕無日前部分網路謠傳大舉引進十萬移工之實。

勞動部說明，目前雙方仍在持續推動ＭＯＵ洽簽事宜，還沒完成最後程序，待完成簽署後，將送立法院查照，並盡速與印度方討論執行細節，包含開放程序、行業數額、來源區域、語言能力、專長資格及招募方式等。

勞動部強調，印度在海外已輸出逾一八○○萬人力，將參考其他國家引進印度移工模式，優先以具備一定學經歷、英文能力佳的印度勞工為對象，初期採小規模試辦引進，定期檢視開放成效，如成效良好，再漸進增額開放。

勞動部說，待各項籌備工作就緒後，將依法公告印度為新增移工來源國，並由雇主依個別需求，自所有已開放移工來源國中，自由選擇引進。