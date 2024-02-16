奇美實業榮獲 CDP 氣候變遷和水安全雙「A-」等級肯定

全球關鍵永續指標—CDP（原碳揭露專案，Carbon Disclosure Project）評鑑公布 2023年評比結果，奇美實業連續三年在「氣候變遷」（Climate Change）專案中獲得「A-」領導等級殊榮，首度參與「水安全」專案（Water Security Disclosure Project），同樣獲得「A-」佳績，名列本次全球塑膠製造業中前7%企業，凸顯奇美在溫室氣體減量及水資源管理的績效表現獲國際肯定。

奇美表示，CDP的評鑑成績讓公司對「Clean & Green」綠色願景的承諾更加堅定，奇美自今（2024）年起擴大實施內部碳、水定價，持續積極投入製程改善、能源轉型及推廣永續材料的使用，並致力與供應商、客戶及所有利害關係人攜手合作，朝2050淨零碳排目標邁進。

氣候和水是當今世界面臨的兩大急迫挑戰，奇美實業以實際行動持續努力為環境永續作出貢獻，在CDP 2023年度評比的全球21,000家受評企業中脫穎而出。減碳方面，自2021年起三度獲得CDP領導等級「A-」殊榮，並於2023年通過SBTi科學基礎減量目標倡議認證。

在水資源管理上，於2023年首度參與CDP水安全揭露專案（Water Security Disclosure Project），在總共11項的評比指標中，有9項獲得A/A-的領導等級分數，遠高於業界平均C級評等。

奇美為減少環境衝擊，自訂放流水排放標準遠超法規要求，並依據ISO 14046組織水足跡盤查之要求與準則，2023年完成組織層級水足跡盤查，分析結果顯示對台南廠區所屬流域水資源屬於「低風險」。奇美預計2025年全公司工業用水使用80%再生水（每年可減少使用363萬噸自來水），並以工業用水100%使用再生水為長期目標。