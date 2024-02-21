00939將掀高息ETF蝴蝶效應 CP值讓投資動起來

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國人瘋搶高息ETF，但高息ETF往往給人報酬率跑輸市值型ETF的印象，即將於3/1~3/5募集的「統一台灣高息動能ETF」（本基金配息來源可能為收益平準金）（00939），特別針對此痛點打造全方位解決方案，其追蹤的臺灣高息動能指數除了精準選出高息股，更首創以夏普值動能調整權重，讓投資總報酬動起來，預期將為高息ETF帶來追求高成長的新形態質變，掀起存股族市場巨大的蝴蝶效應，可望在一片激戰的紅海中殺出重圍。

過去許多傳統的高息ETF，多以「預測股利率」或「歷史股利率」為選股基準，00939追蹤的指數為了達到更精準的選股效力，在5月時，以超過9成上市櫃公司已陸續公布的股利政策為依據，並透過「EPS、營業利益率、股利率」等三指標，自市值前250大企業中，精選出40檔優質高股息股，且排除不配發與已配發股息的公司，整體選股兼顧「已確定股利」及「不漏接高殖利率」的平衡，精準卡位6月起跑的除權息行情。

00939指數的採樣母體數也適中，不會因母體數過小而挑到市值全都很大的牛皮股，或因母體數過大選到市值太小的小公司。同時，成分股不設限單一產業，而是緊跟景氣脈動，且單一持股上限8%，標的比重可更平衡。這樣的選股策略，讓指數近5年股利率達9.85%，勝過台灣高股息指數等主要熱門指數。

此外，投資高息ETF的核心是股利率，但除息過後不再發股息，以股利率為指標換股意義不大，反而可能拉高周轉率，增加基金整體費用率，所以00939追蹤的指數不採用無效換股，而是在9月及隔年1月的除權息淡季，以夏普值對原成分股各進行一次動能調整，夏普值是投資界的CP值指標，夏普值愈高，代表在承擔同等風險時，可以獲得較高的報酬率，藉此調高強勢股的權重，放大優質成分股的貢獻效益，讓投資效果動起來。

此具備「擁股息、抓強勢」的機制，反映在指數的總報酬上也繳出亮眼成績，據彭博歷史數據回測統計，近16年以來，台灣加權指數總報酬率為303%，00939追蹤的指數經過5月以高息率精準選股加上股利率加權，總報酬率跳一級到572%，進一步再透過兩次夏普值調整權重後，總報酬率更躍升到708%，財富放大效果驚人。且00939為月配息、月底領息制，搭配其他月中領息的ETF，就能自組月月雙周配，有助資金運用更為彈性，是投資高息ETF的新選擇。

00939臺灣高息動能指數選股策略報酬效果比較

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00939高息高效存股新選擇

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本基金收益分配評價日為每月15號，其主要收益分配來源為投資所得之現金股利，將均分為12個月配發。其他可分配收益項目則由經理公司依實際情形決定是否進行分配。當基金因有新申購參與除息導致原投資者之每單位配息金額遭明顯稀釋時，將動用收益平準金進行分配。

歷史數據模擬回測，僅供參考用途，投資人因不同時間進場將有不同投資績效，且過去績效不為未來投資獲利之保證，亦不代表基金現在或未來之報酬率。

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