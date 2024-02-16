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全球關鍵永續指標評比 奇美實業氣候變遷水安全領先同業

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
圖為奇美實業水資源中心，預計2025年全公司工業用水使用80%再生水，每年可減少使用363萬噸自來水。圖／奇美實業提供
圖為奇美實業水資源中心，預計2025年全公司工業用水使用80%再生水，每年可減少使用363萬噸自來水。圖／奇美實業提供

奇美實業今天發布參與「全球關鍵永續指標—CDP(原碳揭露專案，Carbon Disclosure Project)評鑑2023年評比結果」，奇美實業連續三年在「氣候變遷」專案獲得「A-領導等級殊榮」，且首度參與「水安全」專案(Water Security Disclosure Project)同樣獲得「A-」佳績，名列全球塑膠製造業中前7%企業，「凸顯奇美在溫室氣體減量及水資源管理的績效表現獲國際肯定」。

奇美實業表示，氣候和水是當今世界面臨的兩大急迫挑戰，奇美以實際行動持續努力為環境永續作出貢獻，在參與CDP評比全球21000家企業中脫穎而出。減碳方面自2021年起三度獲得CDP領導等級「A-」殊榮，並於2023年通過SBTi科學基礎減量目標倡議認證。

在水資源管理上2023年首度參與CDP水安全揭露專案，在總共11項評比指標中，有9項獲得A/A-的領導等級分數，遠高於業界平均C級評等。奇美為減少環境衝擊，自訂放流水排放標準遠超法規要求，並依據ISO 14046組織水足跡盤查要求與準則，完成組織層級水足跡盤查，分析結果顯示對台南廠區所屬流域水資源屬於「低風險」。

奇美預計2025年全公司工業用水使用80%再生水，每年可減少使用363萬噸自來水，並以工業用水100%使用再生水為長期目標。

奇美今年起擴大實施內部碳、水定價，持續積極投入製程改善、能源轉型及推廣永續材料使用，並致力與供應商、客戶及所有利害關係人攜手合作，朝2050淨零碳排目標邁進。「CDP的評鑑成績使奇美對「Clean & Green」綠色願景的承諾更加堅定」。

水資源 願景

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