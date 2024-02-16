吃出新高度！餐飲業營業額首次破兆 房仲：沒想像風光
民以食為天，餐飲業逐漸擺脫疫情陰霾，根據經濟部最新資料，2023年餐飲業總營業額達到1.02兆，是首次突破兆元大關，超過一個台積電的整年獲利，比2022年增加18.8%。其中餐館類首次突破8000億大關，飲料店連續第二年突破千億大關，外燴與團膳承包業亦穩定成長。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，餐飲業是店面市場的主力業種之一，營業額提升雖然意味著產業回春，但近年因原物料大漲，加上店家得負擔外送平台等成本，餐飲業並不如外界想像風光。
從資料來看，全餐飲業總營業額達1兆278.9億，年成長18.8%，餐館類總營業額為8617.3億元，年成長19.1%，外燴與團膳承包業總營業額466.3億，成長46.3%，幅度最大，飲料店為1195.3億，成長8.6%，似已進入穩定期。
不過，雖然總營業額成長，但競爭更為激烈。根據財政部至去年11月的餐飲業店數統計，餐館類與前一年同期相比，從12.4萬增加至13.8萬家，量增超過一成，飲料店從28140家增加至28526家，增幅達1.4%，外燴與團膳承包業增幅最少，僅從2202家增加至2211家，達0.4%，顯見在一片榮景下，內外在環境的經營壓力不容小覷。
徐佳馨表示，不少民眾考慮以餐飲業作為創業第一步，但原物料飆漲，疫情後店租亦蠢蠢欲動，都將侵蝕餐飲業獲利，加上不少餐飲業已經走向集團化與多品牌化，並且進入資本市場，個人化的餐飲業要拚出一片天，會是相當大的挑戰。
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