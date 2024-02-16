投資級、非投資級與新興市場債券基金 迎來資金淨流入

包括聯準會官員談話，美國最新經濟數據與市場對降息前景的評估等因子持續牽動近期債券市場；根據美銀引述EPFR統計顯示，截至2月7日止，包括投資級、非投資級與新興市場債券基金多在單周內迎來資金淨流入，信用債券基金整體資金動能穩健。

安聯投信表示，市場對2024年聯準會降息預期的調整，持續牽動近來利率走勢與債券市場表現。雖通膨整體逐步往聯準會目標邁進，但會議紀要並沒有透露降息時間點，而市場反應的降息幅度較聯準會官員預期更大且時間更早，後續應持續留意相關落差帶來的影響。整體來說，利率高點應該已過，但實質高利率或將維持一段時間，聯準會仍要看到包括通膨控制有所進展，有更多證據才會採取行動。

在債市投資上，安聯投信表示，在當前市況下，建議把握包括：存續期維持中天期、聚焦優質信用債券、管理波動度三大原則。首先在存續期部分，因通膨降溫將引導美歐央行放鬆緊縮貨幣政策，故建議可逐步拉長存續期因應；不過因美債殖利率曲線仍呈倒掛，中天期收益與長天期接近但存續期風險與波動度皆較低，投資效率相對較佳；同時也可搭配部分現金配置於短天期固定收益資產。

第二，安聯投信表示，因目前信用債收益率仍較公債為高，且信用基本面仍穩健，建議可鎖定收益較高券種，以息收累積報酬；不過因景氣衰退疑慮仍在，宜將信用債配置聚焦在信評較佳者，並透過部分全球債的配置，平衡潛在經濟衰退風險。

最後，安聯投信表示，市場信心在2023年末時明顯樂觀、投資氣氛佳，不過因市場恐過度預期美歐央行降息時間與幅度，投資時仍應視市場信興與評價動態調整，以降低潛在風險並管理波動度。