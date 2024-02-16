簡錦漢：川普若當選 景氣最大灰犀牛

台灣去年經濟成長率約百分之一點四，創十四年最低，各方將希望寄託今年，主計總處、央行都估今年經濟成長率有望百分之三以上，但今年仍有許多挑戰須留意，學者專家提醒，舉凡美國降息、地緣政治、大陸景氣復甦程度，都是影響今年全球經濟重要變數，更有學者點出：還有一隻漏網之魚，那就是川普當選美國總統。

中研院經濟研究所研究員簡錦漢表示，隨著川普當選美國總統機率愈來愈大，「現在看起來川普因素超越其他」，倘若川普當選，除美中大戰更激烈，更意味美國貿易保護主義再起，屆時美國與其他國家的貿易會談會再重新談，川普也會對全球經濟採取更進一步貿易保護政策，去全球化將更嚴重，貿易障礙更多。

若川普當選，也會對台造成更大衝擊，簡錦漢認為，因川普政策將造成台商對大陸投資持續下降，大陸出口表現將更慘淡，對台灣很不好，因為很多中間財是台灣進口，更多廠商往印度、越南、墨西哥移動及建廠的成本加倍，雖然美國大選年底才出爐，但企業會看風向布局，效應可能提早浮現，拖累台灣企業獲利表現。

中經院副院長王健全指出，今年經濟灰犀牛首推美國貨幣政策及高利率，美國降息時間及幅度恐怕都沒有大家想像的樂觀，如此一來，降息效應遞延性或效果不如預期，對經濟成長都有影響，衝擊美國消費力道，台灣恐怕跟著受苦。

另一大問題是大陸復甦不如預期。王健全分析，地方政府債務占GDP百分之七十，政府目前看不出能祭出有力政策，以拖待變，而大陸經濟對全球經濟貢獻達三分之一至四分之一，如果大陸好，全球就會好，反之則會被拖累，尤其台灣傳統產業M型化更嚴重。

台經院研究員邱達生則認為，今年最大黑天鵝是紅海危機，灰犀牛則是終端市場回溫速度。目前前者情勢仍持續，美國介入也看不到顯著效果，且影響層面滲透到運價及原物料價格上揚，推升成本、終端需求回溫也遞延，對台灣今年景氣構成嚴重壓力。