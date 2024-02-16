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退撫基金去年收益數 創新高

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北報導
銓敘部在考試院院會中進行專案報告，報告中指出，去年退撫基金收益率13.10%，收益數創歷史新高；公教人員個人專戶制退撫制度已完成個人專戶管理暨儲金運用基礎架構建置，規劃114年1月1日開辦自主投資。 圖／聯合報系資料照
銓敘部在考試院院會中進行專案報告，報告中指出，去年退撫基金收益率13.10%，收益數創歷史新高；公教人員個人專戶制退撫制度已完成個人專戶管理暨儲金運用基礎架構建置，規劃114年1月1日開辦自主投資。 圖／聯合報系資料照

銓敘部昨天在考試院院會專案報告指出，去年退撫基金收益率百分之十三點一○，收益數創歷史新高；公教人員個人專戶制退撫制度已完成個人專戶管理暨儲金運用基礎架構建置，規畫明年一月一日開辦自主投資。

考試院昨天院會，銓敘部以「公教人員個人專戶制退撫儲金截至（民國）一一二年十二月底止之財務運用情形」為題進行業務報告，報告中指出，去年整體基金收益數為九九七點七五億元，除收益數創下歷史新高外，年收益率也創下百分之十三點一○佳績。

銓敘部指出，以一一二年十二月卅一日為基準日，近三、五、十年加權平均收益率分別為百分之六點一三、百分之七點三三、百分之五點三二。公教人員個人專戶制退撫儲金截至一一二年十二月底止，參加儲金總人數為八二三一人，儲金規模為四點二億元。

考試院 財務

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