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協助缺工產業補人 勞動部祭出最高1.3萬獎勵金

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞動部勞動力發展署推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，提供就業獎勵最高1.3萬元鼓勵失業勞工投入缺工職缺，目前已將旅宿業房務清潔人員、餐飲業內、外場服務人員和航空站地勤業地勤作業與航機清艙人員納入專案範圍。示意圖／聯合報系資料照片
勞動部勞動力發展署推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，提供就業獎勵最高1.3萬元鼓勵失業勞工投入缺工職缺，目前已將旅宿業房務清潔人員、餐飲業內、外場服務人員和航空站地勤業地勤作業與航機清艙人員納入專案範圍。示意圖／聯合報系資料照片

為紓緩疫後景氣復甦的人力需求，勞動部勞動力發展署推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，提供就業獎勵最高1.3萬元鼓勵失業勞工投入缺工職缺，目前已將旅宿業房務清潔人員、餐飲業內、外場服務人員和航空站地勤業地勤作業與航機清艙人員納入專案範圍，截至2024年1月，已協助近1,900人就業。

發展署表示，「疫後改善缺工擴大就業方案」為與產業中央目的事業主管機關合作，共同設定專案職缺合理薪資，除由勞動部提供勞工就業獎勵每月最高1.3萬元及職訓津貼最高8,000元，同時也結合中央目的事業主管機關對產業的輔導資源共同推動，並由中央目的事業主管機關彙收職缺給勞動部來協助推介媒合。

在媒合過程中，發展署所屬各分署就業服務人員會先確認職缺的內容及薪資條件，請業者敘明所需人員資格條件、工作內容及工作時間，並向業者宣導職務再設計等資源；推介求職者時也會向求職者說明工作內容與時間，適時安排提供求職者工作實作體驗，以促進供需媒合，並關懷職缺媒合情形，掌握業者人力招募所遇問題，提供協助。

勞動部 求職

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