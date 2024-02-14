Appier看好2024年 預期自由現金流達到損益兩平

AI核心行銷科技業者沛星互動科技（Appier）公布2023財年報告，全年營收與營業利益雙雙超越上修後的財測目標。全年營收達264億日圓，年增36%，創歷史新高以外，營業利益8.01億日圓，創歷史新高，成長16倍，營業利益率成長至3.0%，淨利率成長至3.8%，EBITDA利潤率則來到10.7%。

Appier對2024年前景充滿信心，預期年營收年增31%，達到345億日圓。預期毛利年增35%，營業利益將大幅成長161%，達到21億日圓。Appier預期EBITDA將達到49億日圓，年增73%。核心現金流穩步改善，預期2024 年的核心自由現金流利潤率接近損益兩平。

Appier指出，去年強勁的區域市場擴張帶動營收成長，美國和EMEA市場營收年增84%，東北亞市場則透過穩健的客戶擴張實現年增40%的營收成長；總客戶數年增18%，單一客戶平均營收年增 15%，月客戶流失率維持0.6%的低水平。

Appier也公布2023財年第4季財報，其中營收年增32%，創76億日圓的歷史新高，也超過原先的財測目標，毛利率創歷史新高達到 53%，毛利也創紀錄來到40億日圓；營業利益年增 220%，達到4.39億日圓，創歷史新高；營業利益率達 5.8%，同樣刷新歷史新高。

Appier執行長暨共同創辦人游直翰表示，2023 年是Appier營收和獲利大幅成長的一年，力求在2024年延續這項好成績，利用AI技術的獨特優勢，進一步推升獲利成長。