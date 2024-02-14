工商協進會理事長吳東亮：期待新政府能持續與企業對話與溝通

工商協進會今天發表甲辰龍年整體經濟展望，理事長吳東亮表示，這次立院改選各政黨皆獲得相當的席次，未來行政與立法部門的協調更為重要，期盼對於產業升級、民生福利的法案能優先處理。工商界並呼籲，新政府在施政時，能持續與企業對話與溝通，研擬「前瞻創新、穩健可行」的策略方案，以完善國內經營環境。

我國總統與立委大選在一月順利舉行，政黨政治更臻成熟，台灣的民主又往前邁進一步，吳東亮恭賀賴清德、蕭美琴當選總統與副總統，以及韓國瑜、江啟臣委員當選立法院正副院長。工商界期待政府與國人共同努力，在新的一年再造台灣經濟動能，讓台灣經濟龍騰虎躍，持續向上。

根據我國央行、主計總處，以及各大智庫都預測2024年台灣經濟成長率可以「保3」，優於去年，因此，今年台灣經濟發展是審慎樂觀。由於AI等新興科技應用帶動我國出口增加，預計2024年台灣的經濟將會「內外皆溫、和緩成長」，在後疫情時代，須持續強化出口、內需、投資三大動能，並協助中小企業在淨零與數位雙軸轉型、留意失業率之變化，確保台灣經濟穩定增長。

儘管各國通膨逐漸放緩，但受高利率以及終端需求疲軟的影響，美、中、日、歐盟等四大經濟體，在供給及需求層面，都面臨各種挑戰，是否影響台灣的貿易表現與投資意願?無論政府或企業，都須持續密切觀察國際經濟動向，並擬定最適策略應對。

吳東亮說，近年來，台灣因地緣戰略優勢與產業堅強實力，半導體與科技製造業海外發展前景看好，工商界期望台灣在半導體產業外，有更多的護國神山，引領下一世代產業創新，並且強化跨領域、跨業別之間的合作，建立新興產業的商業模式，創造更多商機。此外，誠如賴清德總統當選人所言，金融業是推動台灣產業發展的力量，期望新的政府團隊，從發展的角度推動金融制度改革，壯大金融實力與台商一起打國際盃，也讓台灣成為亞洲金融科技發展中心、亞洲資產管理中心。

同時，2024年是全球「選舉之年」，有70多個國家舉行大選，國際秩序可能因此重新形塑，尤其川普是否再度當選美國總統，更是全球關注的焦點，更牽動美中台三邊關係的動向。在國際情勢變化下，以及全球供應鏈重組之際，也企盼政府協助工商界利用既有產業的優勢，持續深耕既有市場、拓展新市場，並且積極參與國際組織，推動與各貿易夥伴國續洽簽經貿以及租稅協定，以維持我國在全球供應鏈之關鍵地位。台灣的經濟才能在變動局勢下，繼續發展向前行。