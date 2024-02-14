快訊

開工日好天氣留意日夜溫差大 「下周冷空氣南下」變天時間點出爐

大年初五出意外！陸籍快艇越界捕魚拒檢 2人落海喪命

新冠變異株JN.1傳染力強？ 開業醫：有民眾出現「1狀況」就確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

工商協進會理事長吳東亮：期待新政府能持續與企業對話與溝通

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
工商協進會理事長吳東亮。本報資料照片
工商協進會理事長吳東亮。本報資料照片

工商協進會今天發表甲辰龍年整體經濟展望，理事長吳東亮表示，這次立院改選各政黨皆獲得相當的席次，未來行政與立法部門的協調更為重要，期盼對於產業升級、民生福利的法案能優先處理。工商界並呼籲，新政府在施政時，能持續與企業對話與溝通，研擬「前瞻創新、穩健可行」的策略方案，以完善國內經營環境。

我國總統與立委大選在一月順利舉行，政黨政治更臻成熟，台灣的民主又往前邁進一步，吳東亮恭賀賴清德、蕭美琴當選總統與副總統，以及韓國瑜、江啟臣委員當選立法院正副院長。工商界期待政府與國人共同努力，在新的一年再造台灣經濟動能，讓台灣經濟龍騰虎躍，持續向上。

根據我國央行、主計總處，以及各大智庫都預測2024年台灣經濟成長率可以「保3」，優於去年，因此，今年台灣經濟發展是審慎樂觀。由於AI等新興科技應用帶動我國出口增加，預計2024年台灣的經濟將會「內外皆溫、和緩成長」，在後疫情時代，須持續強化出口、內需、投資三大動能，並協助中小企業在淨零與數位雙軸轉型、留意失業率之變化，確保台灣經濟穩定增長。

儘管各國通膨逐漸放緩，但受高利率以及終端需求疲軟的影響，美、中、日、歐盟等四大經濟體，在供給及需求層面，都面臨各種挑戰，是否影響台灣的貿易表現與投資意願?無論政府或企業，都須持續密切觀察國際經濟動向，並擬定最適策略應對。

吳東亮說，近年來，台灣因地緣戰略優勢與產業堅強實力，半導體與科技製造業海外發展前景看好，工商界期望台灣在半導體產業外，有更多的護國神山，引領下一世代產業創新，並且強化跨領域、跨業別之間的合作，建立新興產業的商業模式，創造更多商機。此外，誠如賴清德總統當選人所言，金融業是推動台灣產業發展的力量，期望新的政府團隊，從發展的角度推動金融制度改革，壯大金融實力與台商一起打國際盃，也讓台灣成為亞洲金融科技發展中心、亞洲資產管理中心。

同時，2024年是全球「選舉之年」，有70多個國家舉行大選，國際秩序可能因此重新形塑，尤其川普是否再度當選美國總統，更是全球關注的焦點，更牽動美中台三邊關係的動向。在國際情勢變化下，以及全球供應鏈重組之際，也企盼政府協助工商界利用既有產業的優勢，持續深耕既有市場、拓展新市場，並且積極參與國際組織，推動與各貿易夥伴國續洽簽經貿以及租稅協定，以維持我國在全球供應鏈之關鍵地位。台灣的經濟才能在變動局勢下，繼續發展向前行。

吳東亮

延伸閱讀

影／賴清德屏東發紅包出秘密任務 圓95歲阿嬤鐵粉心願

賴清德情人節秘訪屏東超級賴粉 92歲阿嬤摸到總統耳垂笑開懷

賴清德到高雄覆鼎金道德院參香 祈禱國運昌隆

賴清德南下走春發紅包 高雄婦人激動爆哭：全家都投你

相關新聞

工商協進會理事長吳東亮：期待新政府能持續與企業對話與溝通

工商協進會今天發表甲辰龍年整體經濟展望，理事長吳東亮表示，這次立院改選各政黨皆獲得相當的席次，未來行政與立法部門的協調更...

可做綠能農地面積仍大 綠能發展區尚未定案

加速綠能發展須兼顧農業永續，農業部表示，經濟部推動的「綠能發展區」尚未定案，已公告綠能可用漁電共生區裡的非養殖漁業生產區...

國營事業投資離岸風場效應 能源署：有利開發商融資

針對台電中油投資離岸風電區塊開發得標風場，經濟部能源署官員分析，風場有國營企業參與，「表示台灣政府支持它」，對於爭取開發...

中油台電擬砸百億搶進離岸風電 取得三階風場4成股權

中油台電聯手參與離岸風電第三階段區塊開發，2家國營事擬砸新台幣108.1億元，取得本土開發商得標風場4成股權，不僅為中油...

主計總處29日最新經濟預測 學者：出口不確定性仍高

主計總處2月29日將公布今年最新經濟預測數據，外界關注是否會下修經濟成長率；學者分析，出口雖有望較去年好轉，不過，全球終...

國發會：6成國際人才願意永居台灣 攬才環境建構有成

根據國發會最新調查顯示，國際人才對於台灣生活體驗持高度正面態度，在滿分10分中平均給予8.16分，有意願申請永久居留或歸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。