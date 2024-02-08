台灣新創生態系從荒漠到雨林 獲投金額增至22.2億美元

國發會今（8）日指出，過去幾年，透過政府與民間共同努力，全台新創家數由3,157家倍數成長至7,433家，整體獲投金額也由8.4億美元大幅增加至22.2億美元，並已有沛星互動科技(Appier)、睿能創意(Gogoro)等4家新創獨角獸成功出場，新創社群更以荒漠到雨林形容整體臺灣新創發展環境的轉變。

國發會指出，為優化台灣新創發展環境，政府自2016年啟動亞洲．矽谷計畫，從資金、人才、法規、市場等面向推動，加速新創成長及出場，並協助爭取海外商機。

國發會表示，為了協助新創對接國際生態系、加速拓展市場及引進海外資源，政府推動國家新創品牌Startup Island TAIWAN，與新創社群及部會聯合參加國際展會，例如：國發會連續兩年赴日舉辦台日新創高峰會，攜手逾70家新創及社群代表參與，持續深化台日新創的連結，並帶領近30家新創赴新加坡參加亞洲新創指標性展會SWITCH，且首度以Startup Island TAIWAN設立台灣館，擴大台灣的國際能見度。此外，推動新創明日之星計畫，累計推薦22家指標型新創(NEXT BIG)，持續協助NEXT BIG拓展海外商機。

在資金協助方面，國發基金推動50億元創業天使投資方案，協助新創取得創業點火的啟動資金，迄2023年底已投資250家新創35億元，帶動投資123億元。另辦理青年創業貸款，以從優、從簡、從速三大原則，協助青年取得創業「第一桶金」，迄2023年底已核保逾10萬件，協助取得融資逾808億元。此外，推動「台灣創新板」，放寬申請掛牌門檻，並鬆綁合格投資人財力條件，讓新創更容易進入資本市場，迄2023年底已促成10家公司登錄創新板。

國發會還提到，人才是新創事業發展的關鍵因素，優秀人才能帶來創新想法和技術，幫助團隊在競爭市場中快速成長。為創造新創人才源頭活水，政府持續吸引海外優秀人才來台，至2023年底已核發就業金卡8,962張，授與如Youtube創辦人陳士駿、矽谷創業知名人士Tim Draper等，連結國際創新能量與人脈資源。此外，協助超過100家新創赴柏克萊大學、史丹佛大學、DU創業英雄營等海外培訓，其中精拓生技在國際知名創業實境秀Meet the Drapers奪下全球總冠軍。

在國際新創聚落方面，國科會及經濟部打造台灣科技新創基地(TTA)、林口新創園、亞灣新創園等新創基地，結合鄰近產業供應鏈及場域實證空間，成為國際新創來台發展的最佳場域，成功吸引逾40家國內外加速器及1,200家新創進駐，並帶領逾1,300家新創參加美國CES、歐洲VivaTech等國際展會，展現台灣新創量能。

國發會表示，過去這幾年的努力，在政府與民間共同努力下，台灣新創發展環境逐步完善，未來將植基於過去推動成果，持續擴大創新創業能量，不僅要吸引更多國際資源、新創來台，也要擴大協助台灣新創在海外落地，並趨動新創資金倍增，國發會將持續擔任跨部會平台角色，也將持續與新創事業、產業界等交流意見，期透過公私協力發揮綜效，讓新創雨林更加豐沛。