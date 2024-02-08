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大潭電廠今停機 經部：備轉容量率仍在15%以上

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
經濟部長王美花（圖中）至大潭電廠視察管線銜接工程。記者林海/攝影
經濟部長王美花（圖中）至大潭電廠視察管線銜接工程。記者林海/攝影

大潭電廠今起全停機施工，讓三接新管線銜接大潭電廠，經濟部長王美花表示，這是三接重要的里程碑，而預計三接在2025年6月完工，並希望提早試運轉。

王美花表示，農曆年是用電量最低的時候，冬天也有離岸風電加入，因此調度上更有餘裕，即便大潭停機，備轉容量率都會在15%以上，完全沒有問題。

台電指出，大潭電廠是北部地區重要的電力來源，2023年整廠總發電量高達305億度，為全系統發購電量的12.3%，更佔北部地區總發電量的40.6%，對於電力供給極其重要。

台電進一步指出，目前大潭電廠發電用天然氣是由中油公司台中天然接收站供應，為提升供氣韌性，中油正積極施作觀塘第三天然氣接收站工程，預計於明年完工，屆時可就近供氣、構建大潭電廠完整雙氣源體系，供氣穩定更可進一步確保供電穩定。

台電說明，為配合中油公司觀塘配氣及計量站三接管線銜接工程，台電與中油協調於農曆春節負載用電需求最低的時候，進行大潭電廠全停機施工，大潭電廠於7日夜尖峰過後陸續停機解聯，今日全部機組已全部停機，進入全廠停機狀態，預計於2月11日中午後將陸續回歸併聯。

台電表示，在這大潭全廠停機的84小時，除了中油進行管線工程，也把握時間安排715人次進行機組點檢的工作，此外，針對連結電廠的超高壓供電線路，台電從年前就陸續進行停電檢修維護，全面提升供電韌性。

台電進一步說明，大潭電廠全停機期間，國人放假休憩，工廠、商業用電減少，整體用電需求較平日少，預估用電尖峰負載不超過2500萬瓩。電源方面，除了大潭電廠進行整廠停機，台中、大林、興達、明潭等電廠，及和平、嘉惠、星元、海湖等民營電廠，都將陸續進行機組大修作業。透過事前電力調度規劃，評估整體備轉容率都在15%以上，供電充裕無虞。

中油公司 台電 王美花 電廠

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