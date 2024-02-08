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物價漲勢緩解 國發會：仍具挑戰

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導
主計總處公布1月消費者物價指數（CPI）年增率1.79%，雖跌到2%以下，創七個月新低，但主要是去年春節基期高，各項物價壓力還在。記者杜建重攝影／報系資料照
主計總處公布1月消費者物價指數（CPI）年增率1.79%，雖跌到2%以下，創七個月新低，但主要是去年春節基期高，各項物價壓力還在。記者杜建重攝影／報系資料照

一月消費者物價指數（CPI）年增率百分之一點七九，雖跌到百分之二的通膨警戒線之下。國發會昨天指出，隨著國際原物料價格持續下跌，國內物價上漲壓力可望減緩，主計總處預估今年CPI增幅百分之一點六四，但仍有俄烏戰爭膠著等通膨風險，前景仍具挑戰。

國發會表示，近幾年來全球通膨快速升高，導致我國面臨較高的物價上漲壓力。但隨著國際原物料價格逐步下滑，加上政府推動各項穩定物價措施，我國整體物價相對主要經濟體穩定。

俄烏戰爭 消費者 通膨

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