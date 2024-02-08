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物價漲勢緩解 國發會：仍具挑戰
一月消費者物價指數（CPI）年增率百分之一點七九，雖跌到百分之二的通膨警戒線之下。國發會昨天指出，隨著國際原物料價格持續下跌，國內物價上漲壓力可望減緩，主計總處預估今年CPI增幅百分之一點六四，但仍有俄烏戰爭膠著等通膨風險，前景仍具挑戰。
國發會表示，近幾年來全球通膨快速升高，導致我國面臨較高的物價上漲壓力。但隨著國際原物料價格逐步下滑，加上政府推動各項穩定物價措施，我國整體物價相對主要經濟體穩定。
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