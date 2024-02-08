經部：擴大管制工具機銷兩俄

針對俄羅斯武器製造商利用第三國轉運方式，將台製工具機轉為武器用途。經濟部昨天宣布三月八日起擴大出口管制範圍，禁止放電加工機等七十七項工具機出口俄羅斯與白俄羅斯。相關業者呼籲，機械產業去年出口已嚴重衰退，政府不能只有禁止，沒有輔導措施，建議政府盡速洽簽自由貿易協定（FTA）及跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），為業者爭取關稅優惠。

經濟部表示，工具機可針對不同材料進行精密加工，應用範圍廣泛，具軍商兩用特性，歐盟及美國、日、韓等國去年以來陸續宣布管制工具機對兩俄出口，有必要進一步加強管制，並有利於我業者維持與友盟國家的合作關係。

工具機公會統計，受政府管制出口影響，台灣工具機（不含木工機）去年出口俄羅斯金額約四五六二萬美元，較二○二二年的一點一四億美元下滑約六成。

台灣工具機暨零組件公會昨回應，政府宣布擴大對兩俄工具機出口管制，範圍涵蓋所有高階五軸、甚至傳統非CNC加工機，影響範圍廣泛，建議政府盡速洽簽FTA及CPTPP，為業者爭取關稅優惠。

台灣機械公會理事長魏燦文也說，政府不能一味禁止出口，應該提出相對的輔導措施，例如貸款給有出口記錄（禁運之前），遭受影響的廠商。他強調，台灣機械產業去年出口已嚴重衰退，雪上加霜，政府不可坐視，只有禁止，沒有輔導措施，不是有為政府的行為。

官員說，這次公告新增擴大工具機出口管制範圍與友盟一致，包括放電加工機、金屬加工中心機、車床、銑床、磨床等七十七項與工具機相關產品，考量降低對交運途中貨品之影響，給予業者卅天過渡期，以利業者因應。

此外，經濟部已要求廠商切結，確認高科技貨品最終不得輸往兩俄。經濟部貿易署也大幅提高違規出口兩俄的罰則，將初次違規罰則提高逾十五倍，即一百萬元。