聽新聞
test
0:00 / 0:00

經部：擴大管制工具機銷兩俄

聯合報／ 記者林海宋健生／連線報導
經濟部宣布，自3月8日起，禁止放電加工機等77項工具機對兩俄出口。 聯合報系資料照
經濟部宣布，自3月8日起，禁止放電加工機等77項工具機對兩俄出口。 聯合報系資料照

針對俄羅斯武器製造商利用第三國轉運方式，將台製工具機轉為武器用途。經濟部昨天宣布三月八日起擴大出口管制範圍，禁止放電加工機等七十七項工具機出口俄羅斯與白俄羅斯。相關業者呼籲，機械產業去年出口已嚴重衰退，政府不能只有禁止，沒有輔導措施，建議政府盡速洽簽自由貿易協定（FTA）及跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），為業者爭取關稅優惠。

經濟部表示，工具機可針對不同材料進行精密加工，應用範圍廣泛，具軍商兩用特性，歐盟及美國、日、韓等國去年以來陸續宣布管制工具機對兩俄出口，有必要進一步加強管制，並有利於我業者維持與友盟國家的合作關係。

工具機公會統計，受政府管制出口影響，台灣工具機（不含木工機）去年出口俄羅斯金額約四五六二萬美元，較二○二二年的一點一四億美元下滑約六成。

台灣工具機暨零組件公會昨回應，政府宣布擴大對兩俄工具機出口管制，範圍涵蓋所有高階五軸、甚至傳統非CNC加工機，影響範圍廣泛，建議政府盡速洽簽FTA及CPTPP，為業者爭取關稅優惠。

台灣機械公會理事長魏燦文也說，政府不能一味禁止出口，應該提出相對的輔導措施，例如貸款給有出口記錄（禁運之前），遭受影響的廠商。他強調，台灣機械產業去年出口已嚴重衰退，雪上加霜，政府不可坐視，只有禁止，沒有輔導措施，不是有為政府的行為。

官員說，這次公告新增擴大工具機出口管制範圍與友盟一致，包括放電加工機、金屬加工中心機、車床、銑床、磨床等七十七項與工具機相關產品，考量降低對交運途中貨品之影響，給予業者卅天過渡期，以利業者因應。

此外，經濟部已要求廠商切結，確認高科技貨品最終不得輸往兩俄。經濟部貿易署也大幅提高違規出口兩俄的罰則，將初次違規罰則提高逾十五倍，即一百萬元。

白俄羅斯

延伸閱讀

中國、俄羅斯、伊朗 3月底前聯合海上軍演

美俄在安理會唇槍舌戰！控「拿9枚北韓飛彈」攻烏克蘭

立法院國民黨團喊要人事權 陳建仁：憲法有相關規定

俄羅斯避制裁取得工具機 立陶宛總理：正與台灣溝通

相關新聞

淡季不淡 1月出口連3紅

財政部昨天公布一月出口值三七一點九億美元，為歷年同月次高，較去年同期成長百分之十八點一、連三紅，為廿一個月來最大增幅，延...

經部：擴大管制工具機銷兩俄

針對俄羅斯武器製造商利用第三國轉運方式，將台製工具機轉為武器用途。經濟部昨天宣布三月八日起擴大出口管制範圍，禁止放電加工...

物價漲勢緩解 國發會：仍具挑戰

一月消費者物價指數（CPI）年增率百分之一點七九，雖跌到百分之二的通膨警戒線之下。國發會昨天指出，隨著國際原物料價格持續...

今年通膨率將逐季下降？國發會：前景仍具挑戰

主計總處表示，隨著國際原物料價格持續下跌，國內物價上漲壓力可望減緩，CPI年增率可望逐季下降，預估全年為1.64%，回落...

調查：近5成產業人士估台灣今年通膨逾2.5％

根據北威發布的產學界經濟信心調查報告，57%受訪者者認為台灣今年經濟成長將優於去年，不過，47%認為台灣今年物價上漲幅度...

當經濟預測碰上地緣政治風險 經濟預測失準？美中新冷戰發酵？

地緣政治風險對當代政經局勢影響甚鉅，預測機構應將嚴謹的地緣政治風險指標納進經濟預測模型，方能讓預測結果對社會各界發揮若干預警功能，降低地緣政治風險對經濟的衝擊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。