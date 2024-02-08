淡季不淡 1月出口連3紅

財政部昨天公布一月出口值三七一點九億美元，為歷年同月次高，較去年同期成長百分之十八點一、連三紅，為廿一個月來最大增幅，延續去年底緩升格局，景氣持續回溫，出口春暖花開約莫落在三至五月。

展望二月，適逢春節連假，工作天數少四天，財政部統計處長蔡美娜表示，二月出口將短暫轉為衰退，減幅介於百分之一至百分之五；累計前兩個月出口將正成長，增幅在百分之六點六至百分之八點六間，優於去年第四季的百分之三點三，代表景氣復甦不變。

一月一向是出口淡季，但今年一月出口成長近兩成，蔡美娜表示主要有三大原因，首先是基期因素，去年春節落在一月，今年一月工作天數增加六天，不過即使剔除季節性因素，一月出口仍挺住百分之一點六的正成長，顯示景氣處於正向循環的初始階段。

其次，人工智慧（AI）商機風起雲湧，為出口添柴火；第三，近年全球供應鏈重組，帶動台商回台，鮭魚返鄉的台商布建高階產能，也挹注出口動能。

從貨品觀察，一月十一大主要貨類中有七貨類成長。其中資通與視聽產品出口規模九十四點二億美元，創歷年單月次高，年增達一倍，增幅寫下歷年單月最強，反映ＡＩ需求強勁。

電子零組件一月出口一三六點七億美元，告別連十四黑，轉為成長百分之七點五，未來可望逐月好轉；另外塑橡膠、化學品、機械、電機產品、基本金屬等貨類，一月出口多受惠低基期，轉為低度正成長，增幅在百分之一至百分之七上下。

運輸工具因庫存尚未消化、自行車等疫情紅利消退，一月出口大減百分之廿六點六，光學及精密儀器、紡織品、礦產品皆呈衰退。整體而言，傳產貨品外銷動能仍偏弱。

另外，一月進口三四七億美元，也是歷年同月次高，終止連十四黑，成長百分之十九，主因低基期、電子零組件進口回溫、廠商陸續回補原物料。

蔡美娜分析，未來出口表現將有兩大觀察重點，出口展望正向。首先是國際景氣，雖仍有升息遞延效應、地緣政治緊張、美中科技角力等干擾，但隨庫存調整進入尾聲，終端需求回升，今年基本面將回到平穩擴張步調。

其次則是AI商機，可望帶動下一波產業典範轉移，且台灣半導體產業具競爭優勢，可接到這波新興商機，指標廠商台積電也認為AI需求超乎預期，看好業績高速成長。