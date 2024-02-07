經濟部出手！擴大工具機輸俄管制範圍、新增77項

經濟部今（7）日公告宣布，為防阻我高科技貨品涉入俄羅斯軍事武器用途，進一步擴大出口管制範圍，自今年3月8日起，禁止放電加工機等77項工具機對兩俄出口。

經濟部表示，工具機可針對不同材料進行精密加工，應用範圍廣泛，具軍商兩用特性，歐盟及美國、日、韓等國自去年以來即陸續宣布管制工具機對兩俄出口，因此有必要進一步加強管制，並有利於我業者維持與友盟國家的合作關係。

經濟部指出，此次公告新增擴大工具機出口管制範圍與友盟一致，是依據國際商品統一分類代碼（HS Code）六位碼標準，包括放電加工機、金屬加工中心機、車床、銑床、磨床等77項與工具機相關之號列均列入管制。

不過考量降低對交運途中貨品影響，因此給予業者30天過渡期，以利業者因應。

經濟部已要求廠商切結，確認高科技貨品最終不得輸往俄羅斯及白俄羅斯。由於業者依法有確實申報最終使用人的義務，為防止俄羅斯透過第三國取得我高科技貨品，已要求廠商在出口至高轉運風險國家（如土耳其、阿聯、中亞等國家）時，須切結不得轉運兩俄。經濟部貿易署也大幅提高違規出口俄羅斯及白俄羅斯的罰則，將初次違規罰則提高逾15倍，即100萬元。

經濟部籲請業者恪遵國內及國際出口管制規範，善盡企業查證義務，避免違規，以免影響商譽及自身權益。