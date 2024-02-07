快訊

台糖豬肉複檢含瘦肉精是否開罰？ 曾文生暴怒強調1點：廠商會服氣嗎

台糖豬肉片瘦肉精來源成謎 專家點3追查方向：實驗室汙染機率偏低

年關前調整？27年歷史醫美保養品牌薇姿 線上線下服務減碼中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

富蘭克林美國經濟儀表板：降息時點遞延但趨勢確定

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
美國聯準會（Fed）示意圖。路透
美國聯準會（Fed）示意圖。路透

富蘭克林美國經濟儀表板1月數據顯示，採購經理人指數（ISM）新訂單從紅燈改善為黃燈，但整體燈號仍連18個月維持在「衰退」的紅燈。市場預估美國聯準會（Fed）降息時點從3月延到5月，但降息趨勢確定。

富蘭克林坦伯頓基金集團每月公布的美國經濟儀表板追蹤三大類共12項美國經濟指標，1月數據顯示，失業金申請、零售銷售、商品、卡車運輸、信用利差維持在「謹慎」的黃燈，營建許可、就業信心、薪資成長、利潤率、貨幣供給、殖利率曲線維持在「衰退」的紅燈。

富蘭克林投顧表示，最近公布的多項數據顯示美國經濟維持強健，降低Fed短期降息的可能。芝商所FedWatch工具顯示，市場預期fed在3月按兵不動的機率高達79.5%，預估5月將開始降息。

儘管降息時點遞延，但降息趨勢已經確定。富蘭克林投顧指出，短線殖利率反彈，提供空手投資人加碼債券、平衡型基金及對利率敏感度較高股票的機會，建議以美國平衡型及精選收益複合債券型基金為單筆加碼首選，並留意基礎建設、全球氣候變遷及亞洲股市（以印度及日本為主）的震盪買點。

另外，巴隆周刊點名，人工智慧（AI）採用率上升、AI驅動雲端需求及科技股提高股利發放等趨勢，有利科技股延續多頭漲勢。富蘭克林投顧指出，投資科技股的最佳策略是「持續留在市場」，原因是隨科技持續發展，科技中長期趨勢保持向上，投資人如果隨意賣出，反而可能錯過後面更大的行情。

理柏資訊統計，那斯達克指數自1971年成立以來至2023年年底，持續留在市場的年化報酬率達10.1%；若錯過表現最佳的10個交易日，年化報酬率將降至8.16%；若錯過表現最佳的20~50個交易日，年化報酬率甚至會從6.67%逐漸遞減至3.04%。

科技股 美國經濟 降息

延伸閱讀

送骨灰和飲料罐上月球 創意繁多掀法律監管論戰

美國貿易代表戴琪：關稅是重新平衡商務關係的「重要防禦工具」

美訪陸代表團轉達 美財政部長葉倫希望今年再度訪陸

2024全球經濟完整透視

相關新聞

今年通膨回落2%以下？國發會：還有這些變數

主計總處昨天公布1月消費者物價指數（CPI）年增率1.79%，雖跌到2%以下，創七個月新低，但主要是去年春節基期高，各項...

2024全球經濟完整透視 聯準會不急著降息

美國經濟表現強勁，聯準會延緩降息時程；不過，美股在企業獲利推升下，指標性企業財報內容優於市場預期，AI相關企業資本支出擴張，美股穩步盤堅趨勢不變。

富蘭克林美國經濟儀表板：降息時點遞延但趨勢確定

富蘭克林美國經濟儀表板1月數據顯示，採購經理人指數（ISM）新訂單從紅燈改善為黃燈，但整體燈號仍連18個月維持在「衰退」...

無薪假勞工申請薪資補貼 301件申請案年前入帳

協助放無薪假勞工，勞動部推動僱用安定措施，明訂7行業放無薪假可申請薪資補貼，發展署今天表示，共有301件申請案審核通過，...

慧榮去年每股純益達71元 今年全年營收估增逾二成

快閃記憶體控制IC領導廠慧榮科技今日公布2023年第4季財報，營收2億238萬美元，季增17%，超過原先預期的高標，與前...

華邦宣布完成首次太陽光電再生能源採購

華邦電（2344）今（7）日宣布與辰亞能源簽署企業購售電合約（CPPA），取得辰亞能源位於彰濱崙尾的海上水面型太陽光電案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。