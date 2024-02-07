富蘭克林美國經濟儀表板：降息時點遞延但趨勢確定

富蘭克林美國經濟儀表板1月數據顯示，採購經理人指數（ISM）新訂單從紅燈改善為黃燈，但整體燈號仍連18個月維持在「衰退」的紅燈。市場預估美國聯準會（Fed）降息時點從3月延到5月，但降息趨勢確定。

富蘭克林坦伯頓基金集團每月公布的美國經濟儀表板追蹤三大類共12項美國經濟指標，1月數據顯示，失業金申請、零售銷售、商品、卡車運輸、信用利差維持在「謹慎」的黃燈，營建許可、就業信心、薪資成長、利潤率、貨幣供給、殖利率曲線維持在「衰退」的紅燈。

富蘭克林投顧表示，最近公布的多項數據顯示美國經濟維持強健，降低Fed短期降息的可能。芝商所FedWatch工具顯示，市場預期fed在3月按兵不動的機率高達79.5%，預估5月將開始降息。

儘管降息時點遞延，但降息趨勢已經確定。富蘭克林投顧指出，短線殖利率反彈，提供空手投資人加碼債券、平衡型基金及對利率敏感度較高股票的機會，建議以美國平衡型及精選收益複合債券型基金為單筆加碼首選，並留意基礎建設、全球氣候變遷及亞洲股市（以印度及日本為主）的震盪買點。

另外，巴隆周刊點名，人工智慧（AI）採用率上升、AI驅動雲端需求及科技股提高股利發放等趨勢，有利科技股延續多頭漲勢。富蘭克林投顧指出，投資科技股的最佳策略是「持續留在市場」，原因是隨科技持續發展，科技中長期趨勢保持向上，投資人如果隨意賣出，反而可能錯過後面更大的行情。

理柏資訊統計，那斯達克指數自1971年成立以來至2023年年底，持續留在市場的年化報酬率達10.1%；若錯過表現最佳的10個交易日，年化報酬率將降至8.16%；若錯過表現最佳的20~50個交易日，年化報酬率甚至會從6.67%逐漸遞減至3.04%。