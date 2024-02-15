歡慶興櫃盛事 火星生技*（7731）舉辦消費即抽限量黃金龍活動

火星生技*（7731）2/5正式登錄興櫃，以數據驅動創新策略發展，積極發展OMO（Online merge Offline）全通路模式。 圖／火星生技 提供

火星生技*（股票代號：7731）領先以數據驅動創新策略發展，提供大健康領域中的各類零售品牌與產品一個全通路營銷布局與走向全球發展的加速平台。火星生技*2月5日以每股6.5元登錄興櫃，首日交易股價最高至21.15元，終場以17.6元作收，上漲170.77％。

歡慶興櫃盛事，火星生技*舉辦全台消費登記抽限量黃金龍活動，在2024/2/5(一)至2024/4/30(二)活動期間，凡購買TAIZAKU／藥師健生活／樹飛雪／inyouso任一品牌，消費不限金額，憑購買發票至火星生技集團官網完成活動登記，就享「周大福龍年限量黃金龍」（市價7萬7仟元，全台限量6隻）抽獎資格，共抽出三名得獎者，單筆消費滿新台幣7,731元加碼十倍抽獎資格。

火星生技*旗下各品牌形象與客群定位鮮明，注重各產品的差異化、精準定位及有感體驗，結合數位工具的跨渠道顧客數據追蹤、會員經營管理，提供消費者更順暢的購物體驗。火星生技*除了集團抽限量黃金龍活動之外，各品牌也紛紛再推出加碼活動，詳情請至各品牌官網查看。

TAIZAKU品牌經理江天安。 圖／火星生技 提供

TAIZAKU為男性保健領導品牌，專為男性打造高品質、高質感產品，探索未被注意到的藍海市場及需求，結合數據、科研、行銷力，顛覆傳統保健品市場！未來發展除了持續開發男性需求創造更多熱銷產品，同時積極佈局海內外更多銷售通路據點。

營運副總兼藥師健生活創辦人Samuel。 圖／火星生技 提供

藥師健生活由三健客蔡藥師打造，致力於「藥師專業、產品安心、來源透明」的保健品牌，融合「健身」與「健康」打造新的生活型態「健生活」。打造日常保健所需的產品，更提供線上專業諮詢與線下服務體驗，期許打造一系列完整的健康服務。

樹飛雪品牌共同創辦人Candy。 圖／火星生技 提供

樹飛雪是專門為熟女（35～65歲女性族群）打造的品牌，針對媽媽小姐美髮、保養、保健的產品，從自身出發社群分享真實使用感受，期許用簡單快速的方式恢復美麗與健康，每一位使用者都是樹飛雪最佳代言人。

inyouso品牌創辦人Lumi。 圖／火星生技 提供

inyouso由台大食品技師和師大營養師聯手創辦，秉持理性科研結合感性對生活期待，致力提供有感的解決方案。強調內外同步調理，共感美的無限可能，致力提供有感解決方案。首推舒植養系列針對肌膚問題提供全面調理微生態。