房東樂了？官方統計「虛擬通路」退燒、實體店回溫

住商機構根據經濟部資料整理去年與前年零售業營業額發現，相較於2022年零售業年增率全面翻揚，2023年呈現各有消長，其中量販店與資通訊及家電設備業不增反減。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，雖說近年物價走揚帶動零售業營業額提升，但從年增率表現觀察，民眾消費型態有所改變，特別是過去被吹捧的非店面零售業在2023年成長幅度大減，顯見消費結構出現改變。

徐佳馨表示，經濟部資料有三大亮點，其一，年增率表現上，量販店與資通訊及家電設備業不增反減，減幅分別為2.2%與4.9%；其二，過去被吹捧的業種，如非店面零售、電子購物與郵購業、藥品與化妝品業的增幅都遜於去年。

其三是綜合商品零售業的其他類與便利商店呈現較大幅度增加，整體綜合商品零售業表現在年增率上均優於去年。

徐佳馨分析，除資通訊與家電設備業和近年並未推出破壞性創新產品有關，隨著實體消費復甦，過去在疫情期間蓬勃發展的業態，隨著韓國等外來業者的競爭，加上台灣市場本來就小，排擠效應更為明顯，將進入新一波的戰國時代。

值得注意的是綜合商品零售業的其他類與便利商店呈現較大幅度增加，不僅與非大型業者近年採取更靈活的行銷方式有關外，也意味著業者透過便利性的社區型通路，「攔胡」民眾的消費意願，進而創造更佳業績，這亦呼應目前店面市場逐步復甦的狀態。