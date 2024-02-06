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市場預期首次降息時點延至5月 組合平衡型基金「彈性布局」提高勝率

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

美國1月非農就業新增35.3萬人，大幅優於市場預期的18.7萬，主要反映服務業就業月增，以及年度的季節性調整修正，據 FedWatch統計，在聯準會推遲首次降息時間的預期和非農數據公布後，3月降息的可能性已降至約20%，市場預期首次降息時點延後至5月會議。法人建議透過組合平衡型基金配置，彈性布局提高勝率。

3月FOMC會議將會討論縮減資產負債表（QT）議題，這將是降息前兆。日盛投信固定收益研究團隊表示，FOMC會議後，對股市正面看法並未改變。雖然短期受到企業財報及降息延後的影響；然而，隨著美國經濟軟著陸、通膨及就業數據回落，加上今年尚有多次降息，仍看好風險性資產表現。

此外，統計過去20年歷次美國總統大選金融市場可謂漲多跌少，除了2012年歐巴馬時代的財政懸崖，導致美國股市表現最差，關鍵美國總統大選歷史顯示市場漲多跌少。

日盛目標收益組合基金研究團隊指出，美國2023年第4季企業財報季已過一半，約八成的標普500指數企業獲利優於市場預期。在已公布的業績，約有八成獲利優於預期，整體表現以能源、醫療照護與科技產業表現最佳，科技約84％的企業獲利高於預估。

除了科技股可列為年度關注重點，建議持續關注美國、台灣、日本股市、非投等債與可轉債等資產發展。

美國經濟 降息

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