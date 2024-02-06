建物設光電板 仍有3爭點待議

內政部昨天召開研商會，討論「建築物設置太陽光電」具體措施，據了解，會中主要聚焦強制設光電的面積、後續維護管理責任、主責單位等三大爭點，但並未拍板最後方案及上路時程，將再與行政院討論。

「再生能源發展條例」修正案於去年三讀通過並公布實施，其中新增建築物新增、增建或改建達一定規模，原則上起造人應設置一定比率的太陽光電，至於何謂「一定規模以上」、「一定比率」等細節，須由內政部、經濟部共同訂定子法。

根據兩部會先前提出的方案，預計針對一千平方公尺（約三百坪）以上的新增改建物，每廿平方公尺強制裝設一kW（瓩）太陽能板，昨天會中也以此版本作為討論基礎。

至於一定規模以上的建物標準，內政部版本為一千平方公尺以上，但地球公民基金會昨呼籲，法案規範的建物面積應下修至三百平方公尺（約九十坪），讓都市的電都市自己發，減少地面型光電建置的壓力。

地球公民基金會也建議，應依據各類建物用電強度，設定不同裝設標準；另也應在辦法生效後，每兩年定期檢討，以彈性因應淨零排放各階段時程規畫，讓建築部門的淨零執行更具可行性。

地球公民基金會專員鄭泰鈞表示，會議過程中，主要討論的爭議為建物面積是否下修及完善行政流程，內政部則盼盡快擬訂草案，若要下修面積，須再耗時溝通，因是台灣首次擬訂這種辦法，希望建物面積維持一千平方公尺，後續再滾動修正。

鄭泰鈞表示，希望一開始就明訂清楚標準，也會提高民眾對屋頂光電的接受度，希望內政部擬草案時，可納入環團的三個建議。

據悉，內政部、經濟部先前與立委、產業界溝通，都是提出一千平方公尺版本，下修機率不大，但內政部也向環團承諾，未來草案正式預告期達兩個月，仍可持續蒐集各界意見。環團評估，最快今年中正式草案可能就會出爐。