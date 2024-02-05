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核電廠延不延？經長表態：配合新民意 做好延役準備

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部長王美花。圖／經濟部提供
經濟部長王美花。圖／經濟部提供

核電廠延役成為新國會焦點議題。經濟部王美花今（5）日在經濟部年終記者會表態，面對新民意和新國會，經濟部一定會做好延役相關準備工作。她也提及，除了修法外，還有核能安全與乾貯設施兩件事得要做。

國民黨團將提出核電延役修法。王美花表示，第一個問題是怎麼修？這有專業性，看怎麼修才周延。第二則是核電安全，與其說非核家園是神主牌，還不如說核電安全才是神主牌。安全部分又有兩部分要做，第一是台電要做好準備，第二是核安會要怎麼審查，這中間有很多變數跟細節，當然台電都會照核安會要求作準備；此外，核安會怎麼審？審多久？要審了才知道。

除了安全要做，王美花強調，乾貯設施也一定要蓋起來，這需要時間。她並強調，在新民意之下，經濟部和台電是執行單位，會做好相關準備工作。

相關官員表示，新民意對核電廠延役有所期待，但經濟部和台電都是執行單位，因此，新國會必須先做成核電廠延役決議，台電才能據此執行、提出延役規畫並且送審。依照歐美國家核電廠延役經驗，都會在屆期時先停機下來進行核安檢查，看看有沒有那些設備要再更新、投資，延役計畫也要通過核安會審查，這個過程往往要幾年時間才能完成。

王美花也提及，即便核二廠未來有可能延役，為穩定基隆、新北汐止、台北南港等地的北東電網供電，台電四接仍有興建必要。

她表示，在北東電網地區現只剩下和平電廠及協和電廠，目前裝置容量260萬瓩，遠低於用電需求，現在都是靠其他地區送電進來。「今年還可以」，但今年底協和電廠將有130萬瓩將卸載，北東電網只剩下和平電廠供電，儘管大潭電廠機組持續開出，但能送進北東電網容量上限就只有420萬瓩，將無法滿足北東電網地區的用電量，而且北東電網地區用電量還在成長。

她指出，有人建議重啟核二廠，這的確可以增加北東電網地區供電量，惟核二廠重啟要花一些時間，而且仍有不確定因素，比較穩當作法還是把四接蓋起來，可以讓北東電網地區供電更穩定。

台電 核電廠 王美花 經濟部

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