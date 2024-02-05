AI PC與醫療雙箭頭推動 輔信今年業績看增兩成

輔信（2405）今（5）日舉行尾牙，總經理鄭瑋勳表示，今年業績肯定要比去年好，推動成長的主力將是醫療部門與人工智慧（AI）個人電腦（PC）兩大動力，今年第1季將是谷底，隨著新產品陸續推出，第2季與第3季業績逐季往上，法人預估，輔信今年營收可望成長一到兩成，獲利成長幅度優於營收的成長。

針對AI PC發展，他說，去年就開始投入資源到AI PC，已經有推出新產品，2024年的台北國際電腦展，會展出更多新產品，並且會涵蓋各種平台，現在所有產品都要AI化，不做也得做，AI需求暢旺，新產品第2季與第3季會陸續出貨，也獲得許多標案，至於第1季因為中國大陸農曆年的關係，生產製造比較弱一點，預期第1季是今年的谷底。

在醫療方面，輔信主要是由旗下子公司暄達醫學負責，他說，醫療主要是兩個明星產品，包括氣墊床與負壓傷口治療機，這些產品都已經取得美國FDA與歐洲等認證，自從新冠肺炎疫情爆發之後，各國對醫療的預算都增加很多，使得醫療產品的展望相當看好，尤其美國市場，主要是因為醫療標案增加所導致，推升業績增長。

以負壓傷口治療機來說，他說，是針對傷口處理的最佳化選擇，尤其是糖尿病患者，使用負壓處理，不會感染，並加速傷口癒合，目前全球市占率最大的是3M，但是很多醫生都希望找其他解決方案，像是台灣與巴西都有新醫院採用我們產品，而且台灣只有我們一家會做，是明星產品，同時，美國與歐洲的認證都拿到了，接下來會積極拓展。

他說，目前醫療產品占集團營收比重已經達到20%，預期今年還會進一步往上。至於暄達的IPO進度，他說，暄達已經在去年11月公開發行，今年過完農曆年後會送興櫃，預定興櫃掛牌是2月底3月初，至少六個月才能上櫃送件，已經在既定行程中。

至於是否有併購其他醫療公司的規劃？他說，不排除，可以努力一下，希望會有另一家小金雞，因為目前資訊科技（IT）產業很辛苦，輔信轉型投入醫療領域，成長空間很大，醫療應該是推動成長的主力產品。

在全球布局方面，他說，現在有點擔心美國關稅，將由25%升高到40%，若是真的發生，就轉移生產製造基地，目前已經規劃越南與台灣兩地，越南與中國大陸接近，許多大廠也在哪裡，供應鏈布局比較完整，台灣的問題是缺工。不過，只有銷往美國的產品有關稅問題，其他市場沒有這個問題。