「豐存股-美股」定期定額申購門檻 降至10美元

永豐金證券宣布「豐存股-美股」定期定額門檻降低至10美元，協助投資人規劃年終獎金輕鬆投資美股，並新推出主題總覽和歷史回測試算2大新功能，打造「低門檻、便捷篩選、目標試算」三大完整投資體驗，協助投資人從百檔美股輕鬆篩選適合自己的存股標的。美股定期定額風靡市場，根據證券商同業公會數據，2023年複委託存股成交金額驚人攀升至175.72億元，較2022年成長86%，投資戶數已達近17萬人，年增大幅成長78%，永豐金證券為滿足投資人布局全球市場的需求，2021年「豐存股-美股」領先業界首家開辦美股定期定額業務，2023年成交金額持續站穩四成以上市占。

永豐金證券指出，這一波美股熱潮，不僅反映出投資者對全球市值第一大市場的信心，同時也突顯定期定額投資策略在普惠金融的優勢，透過自律的投資方式有助於降低市場波動風險，以長期投資規劃的角度避開單筆買到高檔的風險，達成微笑曲線理論降低長期持股成本的優勢。

觀察美股標普500指數，前十大權值股價皆在百美元以上，小額投資人不易參與，永豐金證券2024年一開年就宣布「豐存股-美股」定期定額門檻降低至10美元，並結合「碎股」買進模式、可將1股切分到小數點後5位，協助投資人輕鬆買進百美元的高價美股。

永豐金證券表示，新春連假將近，不論是年終獎金還是小孩子的過年紅包，都可善用「豐存股-美股」為自己累積財富，永豐金證券提供多達149檔美股多元選擇，若投資者面對眾多選擇感到困惑，除了可在豐存股平台首頁找到熱門排行榜，從投資人最愛的存股標的開始參考，還可從全新上線的「主題總覽」功能，從自己有興趣的主題標籤尋找對應的存股標的。

「主題總覽」目前區分七大主類別，分別是總經趨勢、夯爆科技、美好生活、永續未來、投資大師選股、ETF投組與其他話題，夯爆科技類又細分了四大區塊，從5G通訊、半導體巨星、智慧聯網到蘋概股都能精準搜尋，滿足多元選股需求。

為了協助投資人試算年終獎金如何運用，「豐存股-美股」推出歷史回測試算新功能輕鬆計算標的回測績效。根據主計總處資料，2022年台灣薪資中位數為51.8萬元、儲蓄率41.53%，估算每人每月儲蓄金額為17,791元，將這筆儲蓄金額套用歷史回測試算，以熱門排行榜第一名標的（QQQ）納斯達克100指數ETF為例，過去五年每月6日定期定額可累積125股，回測年化報酬率達8.29%。

永豐金證券表示，透過10美元低申購門檻、便捷篩選功能、與回測試算三大優勢，提供投資人在規劃年終獎金時更便利的數位存股平台。