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3K 產業改善工作環境 勞動部擴大補助每案最高400萬元

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

為協助3K傳統產業改善工作環境及提升勞工健康安全勞動力，勞動部今（2）日宣布，將打破過去補助單一產業方式，將特定製程產業納入輔導補助對象，不僅大幅擴大適用產業外，並強化與同業公會的合作，且每案補助上限由新台幣250萬元提高至400萬元，計有70個產業、7萬多家事業適用。

勞動部今舉行例行業務報告，勞動部職安署職業安全衛生組組長張國明會中指出，勞動部十多年前就陸續針對鑄造業、表面處理業、印染、橡膠、塑膠製造業等，採取逐年補助單一重點產業的方式協助改善工作環境，今年則有重大改變，訂定「特定製程產業改善安全衛生工作環境補助計畫」。

根據統計，職安署從2014年起已累計輔導372家、補助329家企業改善工作環境，金額近3.2億元，也促進鼓勵廠商投資金額達32.6億元。

張國明表示，新訂定的「特定製程產業改善安全衛生工作環境補助計畫」適用補助產業，為就業服務法所規定的特定製程行業除D級高科技製造業外，將A+至C級產業都納入輔導補助對象。

張國明說明，為了鼓勵這些特定製程產業翻轉既有3K（危險、辛苦、骯髒）的印象，只要企業引入先進製程技術或工程改善，像是新設置或汰換減少危害暴露的全新控制設備等，以整體有效改善工作環境促進勞工健康安全的業者，根據改善不同設施等可獲得相關補助，每案合計最高可補助400萬元。

此外，張國明還提到，勞動部過去比較強調希望事業單位自主進行改善，這次則加強與特定產業同業公會合作，與公會合作簽訂備忘錄，希望透過公會來帶動整體產業改善職業安全環境。

至於補助項目包括三大類：1.新設置或汰換減少危害暴露之全新控制設備及工程；2.新設置或汰換具安全衛生效能之製程機械設備之改善；3.整體廠房工作環境之改善，每家事業單位補助比例最高40%，補助上限250萬元。如為合作公會之會員廠，補助比例將由40%調高至50%。

張國明指出，透過廠房改善能顛覆以往傳統產業工廠潮濕昏暗、高溫悶熱、噪音粉塵及化學品異味充斥的刻板印象，協助中小企業攬才留才，補助計畫將從2月開始接受申請，歡迎事業單位踴躍提出。

傳統產業 勞動部

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